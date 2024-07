San Marino. Comma Comunicazioni CGG 29.07.24. Aida Maria Adele Selva (PDCS): ”Preoccupanti i dati sulle dipendenze giovanili”

Aida Maria Adele Selva (PDCS): ”Si e? parlato di politiche giovanili. Mi e? capitata sottomano la relazione del ministro della Salute al Parlamento in materia di alcol e correlati 2023, ovviamente in Italia. Questa relazione e i recenti fatti di cronaca mi hanno suggerito di portare all’attenzione dell’Aula il problema delle dipendenze. Ci sono dati che dovrebbero preoccupare chiunque. L’uso di sostanze illegali da? man forte a certi processi criminosi. Vanno messe in campo azioni per contrastare il fenomeno delle dipendenze di qualunque tipo. E mi preoccupa che il fenomeno sia soprattutto diffuso tra i minorenni. Il consumo dannoso di alcol resta una vera criticita? tanto da indurre molti paesi ad adottare raccomandazioni suggerendo la prudenza. Se non si cerca di rimuovere le cause gli effetti sono sempre peggiori. Vanno contrasti i messaggi fuorvianti sul fatto che certe sostanze sono innocue. La prima cosa da mettere in campo e? dunque la prevenzione. L’approccio non deve essere stigmatizzante, ma bisogna aiutare le persone a correggersi.” Askanews