San Marino. Commissione Bilancio e Finanze 16.11.23. Emanuele Santi, Rete sull’Aviosuperficie: ”dove sono questi progetti?”

Emanuele Santi, Rete

Sulle considerazioni metodologiche sull’arrivo questa mattina della documentazione rilevante, su cui discuteremo al comma successivo che sarà segreto: resto sconcertato, la decisione per cui tutta l’Aula si appresta a dare l’ok, deve avere un grado di condivisione elevato. Chiedo se la maggioranza ha avuto modo di conoscere prima la documentazione. Quando eravamo al governo abbiamo avvallato questa possibilità, ma anche detto che su questa operazione serve chiarezza assoluta e noi oggi ci apprestiamo a dare l’ok, ma nessuno ha conoscenza dei dati reali. Ne parleremo dopo, non credo che questa operazione- che potrebbe essere una operazione buona- nasca con buoni auspici.

Pongo poi l’attenzione su quanto sta succedendo con l’aviosuperficie di Torraccia. Noi siamo di fronte a un segretario di Stato al Turismo che pubblicamente dice che arriveranno 100 mln di euro al tasso dell’1,5%, Visto che oggi paghiamo il 6,5%, una valutazione certamente bisogna farla. Il Sds Pedini ci dice che la cosa è fatta, salvo poi apprendere dal Sds Beccari che era solo una lettera di intenti e che non si è firmato nulla. Indipendentemente da questo, noi siamo di fronte a una dichiarazione per cui, a fronte di questo finanziamento, dobbiamo fare un progetto che rivoluziona l’aviosuperficie, che arrivi a 1 ,3 km di lunghezza dagli attuali 600 metri, dov’è questo progetto?

Poi un altro Segretario sostiene che l’unico progetto che c’è è nel Bilancio 2023 e prevede l’allungamento di 200-300 metri della pista, per un costo di 3,5 mln di euro. Allora, quale è il progetto? Visto che sono già arrivate le ruspe…si va ad allungare quello che c’è o si procederà ad espropri? Poi sul finanziamento al tasso di interesse dell’1,5%. sappiamo che i Paesi arabi stanno facendo ‘marketing’, sia per l’Expo, sia su altre questioni..su cosa si basa questa lettera di intenti da 100 mln di euro? Come forze di opposizione- Rete, Libera, Rf e Gruppo misto- abbiamo presentato un Odg sull’aviosuperficie che depositeremo e che leggo.

La Commissione consiliare Permanente Finanze e Bilancio (..)

Con riferimento alle dichiarazioni mezzo stampa del Sds al Turismo, rispetto al progetto di ampliamento dell’Aviosuperfice di Torraccia;

tenuto conto che tale infrastruttura sarebbe finanziata con un prestito milionario a un tasso di interesse dell’1,5% dall’Arabia Saudita,

tenuto conto della posta a bilancio per l’anno 2023 che per tale infrastruttura impegnava una spesa per l’ammodernamento pari ad euro 3,5 mln,

alla luce delle dichiarazioni del Sds Territorio in Commissione politiche territoriali, secondo cui esiste solo un progetto su tale area e che quello sostenuto dal Sds al Turismo sarebbe, a suo avviso irrealizzabile,

rilevato che è sorto un Comitato civico dei residenti della zona che tutt’oggi non conosce quale sia il progetto in questione;

Impegna il Governo a riferire in dettaglio, in apposito comma in Commissione Finanze entro il 10 dicembre 2023, sul progetto che intende portare avanti sull’Aviosuperfice di Torraccia