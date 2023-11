San Marino. Commissione Bilancio e Finanze 16.11.23. Nicola Renzi, Rf: ”Quello che è successo questa mattina è indecente. E ‘ totalmente irricevibile”

Nicola Renzi, Rf: ‘‘La nostra attenzione è dedicata in particolare al carovita, ma non abbiamo visto una spinta propulsiva per dare risposta concreta. Abbiamo visto un impegno rilevante da parte degli operatori della grande distruzione, ma ritengo sinceramente che la parte che ha fatto lo Stato non sia altrettanto adeguata. Spero ci possano essere ancora margini, visto che il problema dell’inflazione persiste.

Secondo punto, se noi guardiamo al nostro interno, vediamo che nascono comitati di cittadini su tante aree del territorio: comitato di Torraccia, di Gualdicciolo, per l’Ex tiro a volo, per l’interramento delle antenne a Cailungo e ancora, il più antico, il comitato dei correntisti Cis. E immagino ce ne saranno tanti altri. Possibile che il governo non si interroghi su quello che sta succedendo? Sono convinto alcune idee lanciate dal governo siano anche percorribili, ma la modalità in cui sono state sviluppate è pedestre, è l’esempio di quello che non si dovrebbe fare. Come si fa a portare le ruspe quando è notte? E’ questo il modo per affrontare progetti seri di sviluppo? Abbiamo sentito parlare dei soldi dell’Arabia saudita: prima erano 30 mln, ora 100 mln di euro, siamo al pressapochismo e non è tollerabile.

Succede che poi ci sono le reazioni più che comprensibili dei cittadini, che sonno trattati con sufficienza o le cui motivazioni sono considerate solo in vista della campagna elettorale, come merce di scambio. Sono profondamente deluso e amareggiato, questa maggioranza che ha dimostrato di non riuscire a realizzare un progetto di sviluppo, ed è riuscita a fare imbestialire la popolazione senza rispondere a suoi problemi fondamentali.

A proposito di opacità, quello che abbiamo vissuto questa mattina è indecente. Ci tengo a dire che tra tanti fogli imbustati nel segreto, mi è stato consegnato qualcosa da rimandare al mittente: l’ordine del giorno già scritto, manca solo un numero, con l’esito della votazione. E questa commissione dovrebbe fare suo un ordine del giorno scritto fuori da qui. E’ l’atteggiamento peggiore e irrispettoso del ruolo che svolgiamo qua dentro.

Le decisioni rilevanti per il futuro del nostro Paese oramai sempre di più non sono prese in quest’Aula, ma fuori di qui, con un confronto che è zero. E ‘ totalmente irricevibile. Andate pure avanti così a noi non interessa, né adesso per il futuro.” Fonte Dire