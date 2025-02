San Marino. Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri – Mercoledi? 12 febbraio. Il resoconto da Askanews

Nicola Renzi (RF): “L’Odg che avevamo fatto come opposizioni conteneva una parte provocatoria all’inizio perche? abbiamo considerato provocatorio dover assumere certe informazioni dalle dichiarazioni di un ambasciatore di un altro Paese. Non ci rimangiamo quell’Odg. Ma abbiamo cercato di trovare una quadra su un Odg che a noi sarebbe piaciuto che potesse essere condiviso da tutti. L’esigenza e? quella di riuscire ad arrivare nei tempi piu? rapidi alla firma dell’accordo. E’ arrivato il momento di giocare a carte scoperte, di trasmetterci le informazioni, di dirci che cosa la Banca Centrale ha fatto in merito all’accordo e cosa ha fatto con la Banca d’Italia. Chiediamo dei riferimenti costanti al Segretario di Stato e c’e? l’impegno di farli. Ci sara? la possibilita? di tenere un dibattito nel Consiglio Grande e Generale di marzo: li? vedremo. Crediamo che questo Odg contiene degli impegni seri per proseguire lealmente un confronto”.

Matteo Zeppa (Rete): “L’ordine del giorno che avevamo presentato come opposizioni era tarato su alcune cose fondamentali. Avere delle certezze anche in virtu? del dibattito che e? avvenuto. Siamo stati tirati per la giacchetta da un altro paese che e? legato a noi dal percorso di negoziato. E’ giusto che avvenga una discussione in Consiglio perche? e? la politica intera che deve parlare di questa cosa anche utilizzando il microfono e facendosi sentire dalla cittadinanza. La nostra volonta? era quella di avere tempistiche serrate per qualcosa che e? davvero importante. Coinvolgendo anche quelle realta? che nel negoziato hanno detto la loro. Ferma restando la bonta? del nostro Odg. Ben venga che ci sia seduti insieme per trovare dei punti di sinergia. Fintanto che siamo in questa terra di mezzo in cui gli stati membri analizzano l’accordo, e? giusto che lo facciano anche i consiglieri sammarinesi in un dibattito pubblico a marzo. La nostra volonta? e? votare entrambi gli Odg”.

Fabio Righi (D-ML): “Merita una spiegazione la nostra posizione. Noi consideriamo l’Odg che e? stato elaborato sicuramente un passo in avanti rispetto a prima. E’ sicuramente un passo in avanti rispetto alla prima formulazione. Non siamo nelle condizioni di sostenerlo. Non perche? non condividiamo il fatto che ci debba essere un dibattito o un riferimento della Banca Centrale, ma perche? non si e? voluta accogliere la posizione che portiamo avanti: il fatto che non ci sia ancora chiarezza della strategia che il Paese vuole adottare in quel contesto. Era importante cogliere questo momento per capire e chiarire qual e? la posizione di questo Governo rispetto ai settori strategici. La verita? e? che non si vuole parlare di questo perche? non c’e? un’idea. Fin quando non ci spiegheranno perche? stiamo firmando un mutuo in bianco, noi non saremo nelle condizioni di firmare, pur sostenendo che si debba continuare a sviluppare un dibattito. Riconosciamo che l’Odg chiarisce che c’e? un problema non da poco con la vicina Italia. Torna in auge il memorandum con la Banca d’Italia, cosa che avevate dichiarato che non era piu? necessario”.

Gerardo Giovagnoli (PSD): “Intervento a nome di tutta la maggioranza. Commissario Righi, invece di alzare i toni, lei si dovrebbe chiedere perche? la sua forza non vota un Odg sottoscritto da tutte le forze politiche. E continua a dire che siamo avvolti in una nebbia. Le rigiro la domanda: cos’e? che non le e? chiaro del percorso? Che dica chiaramente che vuole portare il Paese da un’altra parte, che non le piace il percorso europeo di trasparenza, di uniformita? al mercato. Questo Odg invece e? chiaro. Si ha disponibilita? a verificare condizioni che non erano state prese in considerazione, ma senza evocare problemi di chissa? quale tipo. Questo percorso va nell’ordine della trasparenza internazionale. Non e? come quindici o vent’anni fa in cui si facevano cose che venivano viste con preoccupazione. Con questo Odg si dicono due cose. Che si faranno pressioni in senso positivo per avere la firma nel piu? breve tempo possibile perche? il negoziato e? gia? stato fatto. Ci sono rapporti diversi con l’Italia, non sono quelli di 20 anni fa, siamo in white list, non siamo osservati speciali. Abbiamo la capacita? e la disponibilita? ad affrontare tutte le situazioni, senza neppure avere l’obbligo della fretta. C’e? molto tempo per mettersi in asse: l’urgenza e? avere un accordo che attraverso la clausola di esecutivita? provvisoria abbia anche vigore”.

Il primo Odg (sottoscritto solo dalle opposizioni) e? respinto con 4 voti favorevoli e 8 contrari, il secondo Odg e? invece approvato con 11 voti favorevoli e 1 contrario.