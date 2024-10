San Marino. Commissione Finanze. Il Presidente Igrc Calvani su cartolarizzazione: “Andamento positivo. Il rischio per lo Stato sceso a poco sopra i 36 milioni”

Dossier Npl al centro della commissione finanze. Per un punto sull’andamento della cartolarizzazione si è tenuta l’audizione dell’Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti, dei consulenti e dell’organismo di Sorveglianza. Dai riferimenti è emerso che l’andamento dell’operazione, rispetto alle previsioni del business plan, è positivo. Il Presidente dell’istituto per la gestione e il recupero dei crediti Aldo Calvani ha affermato che il capitale dei titoli senior garantiti dallo Stato è sceso da 70 a 44,5 milioni. “I 25 milioni circa di obbligazioni già rimborsate – ha aggiunto – ci permettono di risparmiare gli interessi sulle prossime cedole semestrali. Se oggi volessimo definire il rischio per lo Stato – ha precisato – siamo poco sopra i 36 milioni”. San Marino Rtv