San Marino. Competenza e Preparazione: il PDCS ha completato le procedure per la  presentazione della lista 

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha il piacere di annunciare che ha formalmente completato tutte le procedure necessarie per la presentazione della propria lista di candidati alle prossime elezioni, che concorrerà all’interno della coalizione “Democrazia e Libertà”. Questo passo rappresenta un momento cruciale per il PDCS, che si impegna a portare avanti i valori di competenza e dedizione che hanno sempre contraddistinto il nostro partito.

La competenza è un pilastro fondamentale per il PDCS, soprattutto in vista di una legislatura che vedrà la firma e l’attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. È essenziale che tale procedura sia seguita con la massima professionalità e senza alcuna improvvisazione politica, per garantire che San Marino possa trarre il massimo beneficio da questa opportunità storica.

Il PDCS ha selezionato candidati altamente qualificati, che possiedono l’esperienza e la preparazione necessarie per affrontare le sfide che ci attendono. Con una solida esperienza nei vari ambiti di governo e nella negoziazione internazionale, la nostra lista è pronta a rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini sammarinesi all’interno della coalizione “Democrazia e Libertà”.

Questa fase pre-elettorale è un momento di riflessione e di dialogo, dove il PDCS si impegna a mantenere un approccio trasparente e inclusivo, per assicurare che ogni cittadino sammarinese sia informato e consapevole delle proposte e dei progetti che intendiamo portare avanti. La nostra priorità resta quella di lavorare instancabilmente per il benessere e la prosperità di San Marino, consolidando i progressi già realizzati e introducendo nuove iniziative che rispondano alle esigenze attuali e future della nostra Repubblica.

Il PDCS è fiero di poter contribuire in modo significativo al futuro di San Marino e si impegna a continuare il lavoro di costruzione di una comunità sempre più forte, unita e resiliente.

L’appuntamento è quindi per il 20 di Maggio in cui la lista verrà ufficialmente presentata ai cittadini in occasione dell’apertura della campagna elettorale.

San Marino, 26 aprile 2024 Ufficio stampa del PDCS