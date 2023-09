San Marino. Con l’accordo di associazione con l’Europa a rischio metà dei posti di lavoro nel pubblico, con tagli significativi a pensioni e sanità. … di Marco Severini

Un altro aspetto critico da considerare nell’associazione di San Marino all’UE riguarda la perdita di posti di lavoro, soprattutto nel settore pubblico. L’armonizzazione delle leggi e delle normative europee, e soprattutto il riordino dei conti e del debito statale, potrebbe richiedere una enorme riduzione del personale nel settore pubblico sammarinese, con conseguente diminuzione dei posti di lavoro. Questo processo di razionalizzazione potrebbe essere particolarmente difficile da gestire per i sammarinesi, che potrebbero non essere abituati a una tale ristrutturazione del sistema e subirne le conseguenze.

La perdita di posti di lavoro nel settore pubblico potrebbe avere un impatto significativo sulla stabilità economica e sociale del paese, anche perché il dipendente pubblico spende anche a San Marino. Questi tagli potrebbero riguardare diverse aree, compresi servizi essenziali come istruzione, sanità e sicurezza pubblica anche perchè probabilmente chiederemo prestiti alla EU e saremmo obbligati a praticare importanti tagli alla spesa pubblica per ristrutturare quello esistente. Ciò potrebbe comportare difficoltà di adattamento per i dipendenti pubblici colpiti, che potrebbero trovarsi senza lavoro e senza prospettive occupazionali perchè magari non più giovanissimi. Ci potrebbe anche essere l’inevitabile blocco delle assunzioni per i nostri giovani, il che vorrebbe dire povertà o comunque indigenza.

È fondamentale prendere in considerazione gli effetti a catena della riduzione del settore pubblico, poiché ciò potrebbe incidere non solo sul benessere e sulla qualità dei servizi forniti alla popolazione sammarinese. Per mitigare l’impatto negativo di questa situazione, potrebbero essere necessari interventi di protezione sociale e un sostegno adeguato per coloro che perdono il lavoro a causa della ristrutturazione del settore pubblico con aggravio delle spesa pubblica.”