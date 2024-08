SAN MARINO CONCERT BAND PRESENTA  “ITALIAN SWING”  CON SERGIO CASABIANCA

Data: Lunedì 12 agosto

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino

Orario: Inizio concerto ore 21:15

Ingresso: Libero

Lunedì 12 agosto,

nella suggestiva cornice di Campo Bruno Reffi a San Marino, si terrà un imperdibile concerto di musica italiana dal titolo “Italian Swing”. L’evento, che avrà inizio alle ore 21:15 con ingresso libero, vedrà protagonisti la San Marino Concert Band e l’eclettico cantautore riminese Sergio Casabianca.

Sergio Casabianca,

noto per il suo talento versatile e la sua carismatica presenza scenica, è un artista e cantautore di grande esperienza e sensibilità. Originario di Rimini, Casabianca ha saputo farsi apprezzare dal pubblico per la sua capacità di fondere diverse influenze musicali, creando un sound unico che attinge alla tradizione italiana ma con uno spirito moderno e coinvolgente. Ha collaborato con numerosi artisti di fama e ha partecipato a vari festival nazionali, confermandosi come una delle voci più autentiche e rappresentative della sua generazione.

Il progetto “Italian Swing”

è stato ideato, diretto e arrangiato dal Maestro Dino Gnassi, un nome di grande prestigio nel panorama musicale. Gnassi, trombonista e arrangiatore di fama internazionale, ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali, portando il suo tocco unico a numerosi progetti di successo. La sua passione per la musica e la sua capacità di rinnovare e reinterpretare i classici italiani in chiave swing sono il cuore pulsante di questo concerto, che si preannuncia come un’esperienza musicale raffinata e coinvolgente.

La San Marino Concert Band,

protagonista assoluta della serata, è una formazione musicale unica nel suo genere nella Repubblica di San Marino e riconosciuta in tutta Italia per la sua qualità artistica e la varietà del suo repertorio. Sotto la guida del Maestro Gnassi, la band ha saputo conquistare un vasto pubblico, grazie a performance che uniscono tradizione e innovazione, spaziando dai classici della musica leggera italiana al jazz, fino alla musica sinfonica.

Invitiamo tutti gli appassionati di musica e cultura a partecipare a questo straordinario evento, che promette di essere una serata indimenticabile. Un’occasione unica per vivere la magia della musica italiana reinterpretata in chiave swing, in una location suggestiva e ricca di storia.

Per rimanere aggiornati su tutti i prossimi eventi in programma, vi invitiamo a seguire i canali social ufficiali della San Marino Concert Band.

