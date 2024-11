San Marino. Concerto ASLEM “Musica per la Vita”: sabato 16 Novembre, Teatro Nuovo di Dogana

Ancora pochi giorni per acquistare i biglietti del Concerto ASLEM “Musica per la Vita” che si terrà alle 21.00 del 16 Novembre p.v. presso il Teatro Nuovo di Dogana.

L’iniziativa prevede la travolgente esibizione della Funky Gallo Band (tributo a Zucchero) e della cantante Scandalo Nannini (tributo a Gianna Nannini). L’evento è stato sponsorizzato dalla BSI – Banca Sammarinese di Investimento, gode del Patrocinio delle Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino.

“Musica per la Vita” è un’idea nata per unire la buona musica con un messaggio di speranza: l’intero ricavato dell’evento infatti andrà a sostenere il Progetto “INSIEME” di ASLEM per la riqualificazione degli ambienti, degli arredi e della strumentazione del Reparto di Oncologia e Oncoematologia dell’ISS.

“Banca Sammarinese di Investimento è orgogliosa di contribuire alla realizzazione di un evento che tocca il cuore della nostra comunità: il concerto di beneficenza “Musica per la Vita”. Questa iniziativa nasce dal desiderio di unire la bellezza della musica a un messaggio di speranza e solidarietà, offrendo un sostegno concreto a chi più ne ha bisogno.” Afferma il Direttore BSI Dott. Pierluigi Rossetti.

““Musica per la Vita” è molto più di un semplice evento musicale: è un’occasione per fare la differenza, un’iniziativa straordinaria che mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e oncoematologici della nostra Repubblica.

Banca Sammarinese di Investimento ha sempre creduto nel valore della solidarietà e del supporto reciproco: questo evento è un’ulteriore opportunità per essere al fianco della nostra comunità. Ogni biglietto acquistato non è solo un posto a teatro, ma un gesto di vicinanza e di speranza, un abbraccio collettivo a coloro che devono affrontare un periodo complicato.

Insieme possiamo fare la differenza, insieme possiamo donare forza e speranza a chi combatte con coraggio la propria sfida.” Conclude il Direttore BSI.

“L’obiettivo principale è sempre quello di aiutare i pazienti oncologici e oncoematologici della nostra Repubblica a ricevere le migliori cure in un ambiente confortevole e rispondente ai loro bisogni” informa la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “ASLEM desidera coinvolgere la cittadinanza anche attraverso momenti di svago e coesione sociale e se la nostra Associazione si è impegnata in questo importante e ambizioso Progetto è solo grazie ai Sammarinesi che ogni anno ci sostengono”.

Per acquistare i biglietti sarà possibile recarsi al Teatro Nuovo Sabato 16 Novembre dalle 19.30, prima dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni:

info@aslem.sm

370-3476773- 366 1736356