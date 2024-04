San Marino. Concerto della Banda Militare in onore della nuova Reggenza

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che sabato 13 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Titano di Città, si terrà il consueto concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in onore dei nuovi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni.

La Banda Militare, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, offrirà al pubblico un programma che vede quale protagoniste le città di cultura, economia e arte, il legame che in qualche modo instaurano e come interagiscono con la musica per coinvolgere i sensi dello spettatore.

La prima parte avrà l’Europa di Vienna, Roma, Venezia e Londra, come ambientazione delle musiche sinfoniche, operistiche e cinematografiche di Von Suppè, Donizetti, Cipriani e Holst. Nella seconda parte ci si sposterà al di là dell’Atlantico con le città americane di Copland, Grundman, Bernstein e Swearingen, e nel lontano Giappone con l’arte di Nahiro Iwai e le sue suggestioni swing, nel medley brandistico in ricordo di Gleen Miller.

L’evento istituzionale, organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, è ad ingresso gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Concerto in Onore EECCRR 13 APRILE 2024

San Marino, 10 aprile 2024/1723 d.f.R.