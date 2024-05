San Marino. “Conciliare Studio e Sport”, di Matteo Zammarchi, Alleanza Riformista 

Come giovane di 22 anni che ha da poco terminato gli studi, ho vissuto in prima persona le difficoltà di bilanciare lo sport con l’educazione. Molti miei coetanei hanno affrontato gli stessi problemi, trovandoci spesso a condividere frustrazioni e sfide. Sono quindi entusiasta della recente firma del Protocollo d’Intesa tra il Congresso di Stato e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, una mossa che considero essenziale per i giovani atleti che cercano di conciliare studio e sport.

Questo protocollo introduce soluzioni concrete, come la maggiore flessibilità negli orari scolastici, che permette agli studenti atleti di non dover sacrificare la passione sportiva e di partecipare a competizioni senza temere conseguenze negative sul loro percorso di studio.

Essenziale è anche la collaborazione stretta tra scuole e federazioni sportive per coordinare calendari e impegni, evitando così conflitti tra gare e programmi scolastici. Questo approccio ridurrà lo stress per gli studenti atleti e renderà più gestibile la loro doppia funzione.

Un altro pilastro di questo protocollo è l’investimento in tecnologie che supportano l’apprendimento a distanza. Queste risorse sono vitali per gli studenti che viaggiano frequentemente per competizioni, permettendo loro di rimanere al passo con gli studi.

Particolarmente cruciale è l’istituzione di un sistema di valutazione e feedback continuo.

Questo meccanismo non solo monitorerà l’efficacia delle politiche attuate, ma sarà anche fondamentale per apportare miglioramenti: pertanto, sarà essenziale coinvolgere attivamente scuole e docenti in questo processo. Ascoltare le loro osservazioni e suggerimenti sarà decisivo per affinare le strategie e assicurare che il protocollo risponda in modo efficace alle esigenze degli studenti atleti.

Mi impegnerò a restare molto attento a questo tema e a dare il mio contributo per migliorare ulteriormente queste iniziative. Sono determinato ad essere un portavoce per tanti giovani che cercano di conciliare le loro aspirazioni sportive con gli studi.

Con passione e collaborazione, lavoriamo per il bene di tutti affinché il nostro Paese diventi un modello di come sport ed educazione possano integrarsi e sostenersi a vicenda.

Ufficio Stampa

Alleanza Riformista