San Marino. Conclusa la positiva partecipazione a TTG Travel Experience per San Marino Outlet Experience

San Marino, 15 ottobre 2024 – Anche quest’anno San Marino Outlet Experience ha partecipato a TTG Travel Experience, la manifestazione di riferimento del settore travel andata in scena da mercoledì a venerdì alla Fiera di Rimini e che ha fatto registrare il record di presenze: + 9% quelle totali e + 15% la quota di quelle estere, rispetto al 2023.

Grazie alla consolidata collaborazione con l’Ufficio del Turismo, San Marino Outlet Experience ha incontrato i visitatori nel corner dedicato all’interno dell’area espositiva di 112 mq riservata alla Repubblica di San Marino.

La partecipazione a TTG si è rivelata come sempre preziosa per promuoversi come shopping destination all’interno delle numerose esperienze che la Repubblica del Titano può offrire. Il connubio con l’Ufficio del Turismo nasce dalla convinzione che San Marino Outlet Experience possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio e dalla volontà di instaurare sinergie che possano portare reciproci benefici.

Numerosi i contatti generati, in particolare con operatori provenienti da Cina, Serbia, Regno Unito e Germania.

Nell’ambito dell’edizione 2024 di TTG Travel Experience anche un focus sul turismo del lusso, che in Italia sta conoscendo un vero e proprio boom, come testimoniano i dati sugli investimenti alberghieri nel segmento luxury.