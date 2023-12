San Marino. Concluso il Girone di Andata per la Juvenes nelle Serie C1, C2 e D2

La settima giornata di campionato, giocata sabato al Multieventi, ha segnato la conclusione del girone di andata per le squadre della Juvenes. Con incontri in serie C1, C2 e D2, i team hanno affrontato sfide importanti, mostrando impegno e talento.”

Serie C1: La squadra della Juvenes ha affrontato una sconfitta per 5:1 contro TT Star Este, restando al quarto posto in classifica.

Serie C2: In un incontro avvincente, la Juvenes ha ottenuto una vittoria importante per 4:3 contro TTVita La Campofilone. La coppia formata da Pietro Bologna e Andrea Morri ha giocato un ruolo chiave, vincendo il doppio per 3:2. Andrea Morri ha conseguito due successi nei singolari, con un’ulteriore vittoria di Pietro Bologna.

Serie D2: La squadra ha celebrato una netta vittoria per 6:1 contro i Sorci Verdi B Pesaro. Loris Ceccoli ha mantenuto un record impressionante, rimanendo imbattuto con 10 vittorie in 10 partite. Elia Mazza ha aggiunto un altro successo, mentre i giovani under 11, Thomas Ceccoli e Enea Stefanelli, hanno fatto il loro debutto con prestazioni notevoli. Il team giovanissimo della Juvenes conclude il girone di andata al terzo posto.