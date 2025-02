San Marino. Condannato ad un anno e 9 mesi, con il patteggiamento, Cristian Cecchetti, ex Asset Banca, per riciclaggio. Spariti 183.300 euro di un cliente

Un intreccio di operazioni bancarie, trasferimenti sospetti e promesse mancate. Al centro, un dipendente di banca e due correntisti. Il primo, Cristian Cicchetti, impiegato dell’allora Asset Banca, il secondo, un cliente fidato da vent’anni. Il terzo, un uomo convinto a spostare il proprio denaro per finanziare una StartUp.

Era il 2021 quando Cicchetti suggerisce al suo cliente storico di trasferire i fondi in un conto sammarinese per ottenere migliori condizioni. Il cliente si fida. I soldi lasciano l’Italia e approdano a San Marino. Parallelamente, un altro correntista riceve una proposta simile: un finanziamento per una nuova impresa. Un’opportunità, sulla carta, vantaggiosa. L’investimento fallisce. Il capitale sparisce.

I correntisti, constatata la perdita di 183.300 euro, denunciano. Gli investigatori ricostruiscono i flussi di denaro e individuano la triangolazione: i fondi destinati alla StartUp non avrebbero mai raggiunto il loro scopo. Alcuni sarebbero finiti su conti terzi, altri in operazioni di difficile tracciabilità.

Il Commissario della Legge Saldarelli si è espresso in questo modo: prescrizione per il reato di furto, accolto il patteggiamento per per il reato di riciclaggio. Un anno e nove mesi di reclusione, oltre a 200 euro di multa con pena sospesa. Assoluzione per l’atro imputato difeso dai legali Cherubini e Riviecco.