San Marino. Condannato il flexman sammarinese (usava solo lo spray per oscurare gli autovelox) a 2000 euro di multa

Un uomo, residente in Repubblica, è stato condannato a 2.000 euro di multa per aver imbrattato quattro autovelox con vernice spray. Il gesto, compiuto nel 2022 lungo via Costa del Bello e Cailungo, ha reso temporaneamente inutilizzabili le colonnine di rilevamento, impedendo la registrazione delle infrazioni per eccesso di velocità.

L’imbrattatore agiva di notte, coprendo i sensori con strati di vernice opaca, rendendo impossibile il funzionamento delle apparecchiature. La polizia, avviate le indagini, ha visionato le telecamere della zona, individuando un’auto sospetta in prossimità dei dispositivi danneggiati. Dai filmati è stato possibile risalire al proprietario del veicolo, che è poi diventato il principale indagato.

Il procedimento si è svolto in contumacia, con l’imputato assente in aula. La Procura del Fisco aveva richiesto una multa di 1.000 euro, mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Alberto Giordano Spagni Reffi, aveva avanzato richiesta di assoluzione, contestando l’effettiva attribuibilità del gesto al proprio assistito.

Il giudice Adriano Saldarelli, al termine dell’udienza, ha ritenuto valide le prove raccolte e ha aumentato la sanzione a 2.000 euro.