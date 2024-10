San Marino. Condannato il tarantino Donato Martiello per la truffa dello sportello bancomat. Ha truffato due donne sammarinesi per 600 euro

Donato Martiello, 41enne di Taranto, è stato condannato ad 8 mesi di prigionia e 600 euro di multa per truffa. Martiello ha raggirato due donne del Titano fingendo di voler acquistare una piastra per capelli. Nel 2020, Martiello ha risposto all’annuncio online delle donne, accettando di comprare l’oggetto per 165 euro. Dopo aver ottenuto i loro dati, ha invece accreditato sul proprio conto 600 euro, prelevando il denaro presso uno sportello postamat con la classica truffa dello sportello bancomat, già vista tantissime volte sia nei media che su le Iene.