San Marino. Conference League: ufficiale l’esclusione della Virtus, al suo posto ci va La Fiorita

È arrivata quest’oggi la comunicazione ufficiale da parte della UEFA circa l’esclusione dalla Europa Conference League per quanto riguarda la Virtus. Al posto dei neroverdi torna in Europa La Fiorita, classificata al terzo posto nel Campionato Sammarinese BKN301. Assieme alla squadra di Montegiardino sarà presente anche il Cosmos nei sorteggi di Europa Conference League che si terranno domani a Nyon, in Svizzera. Domani dunque si scopriranno le avversarie di Cosmos e La Fiorita per quanto riguarda il primo turno (Q1). Mercoledì 21 giugno invece ci sarà il sorteggio per il turno successivo (Q2) sempre a Nyon.

FSGC