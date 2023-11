Durante la seduta serale, si è raggiunto un consenso unanime con 26 voti a favore, un astenuto e nessun voto contrario, sulla ratifica del Decreto delegato che definisce l’assetto istituzionale e organizzativo dell’Università degli Studi. In particolare è stata confermata all’unanimità, con 37 voti favorevoli, la nomina del professor Corrado Petrocelli per un nuovo mandato come Rettore dell’Ateneo sammarinese.

Le più vive congratulazione del direttore del GiornaleSM Marco Severini.