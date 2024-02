San Marino. Confronto sulle problematiche del Paese: incontro di Elego con Alleanza Riformista e Domani Motus Liberi

Nelle giornate di lunedì e martedì scorso i vertici di ELEGO “per una Nuova Repubblica”, guidati dalla Portavoce Giovanna Cecchetti hanno incontrato le Delegazioni di “Alleanza Riformista” e di “Domani Motus Liberi”, con le quali si è intrattenuto un ampio dialogo e confronto sulle varie problematiche legate al Paese e sulle diverse tematiche oggetto di un attento confronto fra le parti, considerato anche l’avvicinarsi della consultazione elettorale.

La riunione con i Rappresentanti di “Domani Motus Liberi”, ha dato l’opportunità agli incaricati di ELEGO di approfondire i vari temi che il Movimento stesso ha portato avanti in questi anni in aula Consiliare e di affrontare le difficoltà che la San Marino di oggi si trova di fronte, sia sotto l’aspetto finanziario che economico e sociale.

Con i Rappresentanti di “Alleanza Riformista”, anche in considerazione che le due forze politiche sono accumunate dalla stessa matrice Socialista, Riformista e Liberale, il dialogo è stato improntato sui comparti economici e sull’attuale stato finanziario in cui versa il Paese e sulla necessità di intervenire in maniera puntuale e determinata sulle future scelte, sia sotto l’aspetto programmatico che quello politico. In questa direzione i rappresentanti delle due forze politiche hanno riscontrato una prima comunanza d’intenti, dalla quale è scaturita la volontà di dare corso, fin dai prossimi giorni, ad ulteriori incontri fra le parti per mettere a confronto le proprie proposte e progetti.

I rappresentanti di ELEGO ritengono in questa delicata ed importante fase politica fondamentale dare il proprio contributo per il rafforzamento dei vari comparti economici, con una forte attenzione al sociale, attraverso chiare scelte politiche.

San Marino, 28 febbraio 2024

L’Ufficio Stampa