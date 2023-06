San Marino. Congresso di Stato: cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino si unisce al cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un leader che ha saputo cambiare il volto della politica, che ha lasciato un segno profondo non solo in Italia.

Nella sua veste di Presidente del Consiglio è stato molto vicino al nostro Paese e privilegiato la strada del dialogo, della ricerca delle cose che ci uniscono, anche in un periodo difficile nella storia dei rapporti fra Italia e San Marino.

Con lui se ne va uno statista lungimirante, portatore dei valori più profondi del pensiero liberale che ha segnato la sua azione politica dentro e fuori dalle istituzioni democratiche. Il Governo sammarinese esprime le proprie condoglianze alla famiglia e le estende all’amico popolo italiano.

San Marino, 12 giugno 2023/1722 d.f.R.