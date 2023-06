San Marino. Congresso di Stato. Incontro con le forze sindacali: prevalga la responsabilità

I Sindacati chiedono al Governo di rispettare gli impegni presi e invitano a rifuggire dall’immobilismo. L’esecutivo assicura massima attenzione.

L’incontro con le forze sociali era già in programma prima della recente riorganizzazione e riassegnazione delle deleghe e il Congresso di Stato ha mantenuto l’impegno al confronto per non interrompere il dialogo avviato.

Dai Sindacati arriva l’invito a privilegiare la responsabilità per il bene dell’economia e del Paese indicando una serie di priorità come l’intesa sui contratti che sono in attesa di definizione: quello della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, che possono trovare un punto di sintesi almeno sotto il profilo economico rinviando eventualmente gli altri aspetti.

Sul tavolo ci sono anche numerosi argomenti che possono trovare risposta solamente favorendo un dialogo più sostenuto fra le parti.

I vertici di CSDL, CDLS e USL chiedono di conoscere i provvedimenti che il Governo intende prevedere in questa fase conclusiva di legislatura per favorire lo sviluppo economico.

Da tenere in alta considerazione anche gli interventi atti a calmierare l’avanzamento dell’inflazione con gli effetti su mutui e costo della vita, e strumenti a sostegno delle fasce sociali più deboli, compresa una adeguata applicazione dell’ICEE.

L’esecutivo, dal canto suo, ha assicurato che il nuovo assetto del Congresso di Stato non rappresenta certo una “rivoluzione” ma un nuovo impulso agli interventi di legge necessari per dare ai cittadini quelle risposte che, come confermato anche dai sindacati, sono attese.

Come avvenuto precedentemente, nei colloqui con le associazioni di categoria, anche i rappresentanti dei lavoratori sono stati aggiornati sull’avanzamento dei principali progetti, fra i quali i passaggi che porteranno la Repubblica di San Marino verso l’accordo di Associazione all’Unione Europea.

San Marino, 7 giugno 2023/1722 d.f.R.