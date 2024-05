San Marino. Congresso di Stato. RTV: nessuna ombra sul futuro

Individuate le soluzioni per superare l’attuale empasse finanziario. Pieno accordo fra i soci (Rai e San Marino). Il prossimo Direttore Generale dovrà avere competenze manageriali

Contenimento dei costi e rivalutazione del contributo per affrontare il deficit di bilancio, unitamente ad un convinto percorso di rilancio dell’azienda, questi i punti salienti dell’intesa raggiunta fra i soci dell’ERAS, l’Ente proprietario della San Marino RTV.

I tempi sono maturi per rivedere anche l’intero progetto, nel suo complesso, in linea con i cambiamenti avvenuti nel settore e nelle disponibilità tecnologiche.

Il percorso concordato nell’ultimo incontro romano con i più alti vertici RAI da un lato e i Segretari di Stato agli Esteri e all’Informazione, nella loro veste di Presidente e Vice Presidente di ERAS, poggia su due punti specifici, l’uno di carattere finanziario e l’altro di natura strutturale. Il primo prevede un finanziamento straordinario da parte del Governo sammarinese per superare le esigenze di bilancio e raggiungere il pareggio entro i prossimi 3 anni; il secondo dovrà rivedere una serie di aspetti per prevedere un rilancio dell’emittente, sia dal punto di vista dell’offerta radiotelevisiva e sia sotto il profilo gestionale. Il principale effetto immediato sarà quello di modifica delle norme statutarie, con la nomina di un Direttore Generale con competenze manageriali e non più di carattere giornalistico, a cui seguirà una riduzione dei costi sostenuti da RTV per una serie di servizi assicurati dalla RAI, relativi agli impianti di trasmissione, l’utilizzo del canale nazionale e gli emolumenti dalla Direzione Generale.

“Non ci sarà nessun licenziamento – chiarisce il Segretario Lonfernini – non possiamo e non vogliamo rinunciare a nessuna collaborazione ma pensare invece ad un rafforzamento dell’azienda, il futuro della nostra emittente di Stato sarà sicuramente felice”.

“Abbiamo raggiunto – aggiunge il Segretario Beccari – un patto di stabilità che ci consente di guardare con ottimismo ai prossimi anni, per un piano industriale che tenga conto dei cambiamenti che hanno interessato il settore per affrontare un mercato che offre nuove opportunità”.

Il Governo esprime soddisfazione per la volontà del socio RAI di dare nuovo impulso all’emittente pubblica e sottolinea il senso di responsabilità dell’esecutivo nell’affrontare la situazione, invece di rinviarla al prossimo Governo.

Il Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV ha già approvato il bilancio lasciato sospeso, che sarà definitivamente adottato a fine maggio.