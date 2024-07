San Marino. Consegna degli Attestati di Frequenza per il “Corso di Formazione per Operatore  Amministrativo-Segretariale” 

Nella mattinata di giovedì 11 luglio 2024, presso la sala conferenze del Centro di Formazione Professionale in Via H. Bustamonte, 3 Serravalle, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza agli allievi del “Corso di Formazione per Operatore Amministrativo-Segretariale”, organizzato dal Centro di Formazione Professionale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Industria San Marino.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi attori istituzionali che hanno contribuito alla programmazione, gestione e certificazione del corso; alla cerimonia erano presenti la Direzione del Centro di Formazione Professionale, il Segretario generale dell’Associazione Nazionale Industria San Marino e rappresentanti della Centrale Sindacale Unitaria. La presenza di queste figure istituzionali ha sottolineato l’importanza della sinergia tra il mondo della formazione e quello dell’impresa, fondamentale per offrire opportunità concrete di crescita professionale e occupazionale ai giovani del nostro territorio.

Il corso, che ha avuto una durata di due mesi, ha fornito agli allievi competenze specifiche nel settore amministrativo e segretariale, preparandoli ad affrontare le sfide del mercato del lavoro con maggiore sicurezza e professionalità. Gli attestati di frequenza rappresentano un riconoscimento ufficiale del percorso formativo svolto e delle competenze acquisite.

Durante la cerimonia diversi allievi hanno espresso gratitudine per l’opportunità ricevuta e sottolineato l’importanza della formazione continua nel proprio percorso professionale. I rappresentanti delle parti coinvolte hanno ribadito l’impegno a sostenere iniziative simili in futuro, riconoscendo il valore di una formazione qualificata e mirata alle esigenze del mercato del lavoro.

La cerimonia si è conclusa con un caloroso applauso e un augurio di successo ai partecipanti, con l’auspicio che possano applicare proficuamente le competenze acquisite nei rispettivi ambiti professionali.