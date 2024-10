San Marino. Consegna della borsa di studio SUMS al medico sammarinese per il Master in Geriatria “Giancarlo Ghironzi” 

Sabato 28 settembre, nel corso del Terzo Congresso organizzato dall’Associazione Sammarinese di Geriatria e Gerontologia (ASGG), è stata consegnata la borsa di studio SUMS al medico sammarinese Kevin Gasperoni, iscritto al Master in Geriatria “Giancarlo Ghironzi”.

Il Master, istituito e promosso dal compianto Dr. Giancarlo Ghironzi, è sostenuto da anni dalla SUMS, che per il secondo anno consecutivo ha offerto un contributo significativo per permettere a un medico sammarinese di frequentarlo.

Il Congresso, organizzato dall’ASGG e presieduto dal Dr. Carlo Renzini, socio SUMS, ha visto la partecipazione di importanti luminari della medicina geriatrica e ha posto l’accento sulle sfide legate all’invecchiamento e alle sue implicazioni per il sistema sanitario.

Il presidente Marino Albani rinnova il meritato plauso all’ASGG ed al suo presidente dr Renzini sia per l’organizzazione del master che del congresso, che si meritano ampiamente il sostegno della SUMS, così sempre sensibile alle problematiche degli anziani e della loro assistenza.

Il Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”, giunto alla sua tredicesima edizione in collaborazione con l’Università di San Marino e l’Università di Ferrara, ha formato quasi 200 specialisti, confermandosi come eccellenza formativa nel campo geriatrico.

San Marino, 2 ottobre 2024

