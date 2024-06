San Marino. Consegnati i brevetti sub e apnea per gli allievi della Federazione Sammarinese Attività Subacquee

Sabato 15 giugno presso la sede della Protezione Civile di Bellaria si è svolta la cena dei brevetti di sub e apnea della Federazione Sammarinese Attività Subacquee, momento che ha concluso il percorso che ha portato alla conquista dei brevetti sub e apnea con le abilitazioni alle varie profondità.

La certificazione, consegnata in presenza del presidente federale Leonardo Sansovini e del presidente della Protezione Civile di Bellaria Lauro Stambazzi, è un documento internazionale rilasciato dalla CMAS e riconosciuto in tutto il mondo, che gli allievi hanno ricevuto dagli istruttori che li hanno seguiti durante questo percorso. È importante che i corsi siano svolti da persone e scuole certificate, evitando corsi rilasciati in pochi giorni poiché la subacquea, in tutte le sue forme, è tra gli sport più sicuri ma rimane importante conoscerla per evitare spiacevoli conseguenze. Proprio per questo i corsi della Federazione Sammarinese hanno un percorso leggermente più lungo dei brevetti commerciali, al fine di garantire la giusta sicurezza e dimestichezza per affrontare il mondo subacqueo. “Ci tengo a ringraziare tutti gli istruttori e i volontari che si sono messi a disposizione per trasmettere la propria passione e conoscenza per questo sport a tutti quanti. Siamo felici di poter annunciare che l’addestramento del loro nucleo subacqueo ora è stato affidato alla nostra Federazione” ha dichiarato Leonardo Sansovini.