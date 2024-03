San Marino. Consiglio Giudiziario del 20 Marzo 2024

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 marzo 2024, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, una seduta del Consiglio Giudiziario.

Per quanto riguarda i commi trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni da parte dell’Ecc.ma Reggenza, la seduta è proseguita con la nomina del Commissario della Legge Elisa Beccari quale membro della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, ai sensi dell’articolo 15-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, in seguito alle dimissioni del Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini.

San Marino, 20 marzo 2024/1723 d.F.R.