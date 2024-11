San Marino. Consiglio Grande e Generale, sessione 25-26-27-28-29 novembre. Gli interventi del 28 novembre, pomeriggio. Resoconto by Askanews Spa

I lavori del Consiglio Grande e Generale ripartono dal comma 14, con l’esame del Progetto di legge di iniziativa popolare “Disciplina delle alienabilita? e concessioni dei terreni di proprieta? pubblica” (presentato dal Sig. Davide Forcellini ed altri).

Scopo della proposta e? quella di “uniformare la procedura delle concessioni sui terreni non agricoli a quella prevista per le alienabilita? e definita dall’attuale legge 21 Gennaio 2004, n.6. Tale uniformita? vuole essere un elemento tutelante per i terreni di proprieta? pubblica, considerando che non solo l’alienazione, ma anche la cessione a soggetti privati attraverso delibere di concessione ne annulla la natura di bene comune e ne puo? inficiare la libera fruizione da parte della popolazione. La legge intende inoltre ristabilire un equilibrio democratico tra la funzione di indirizzo politico che spetta al Consiglio Grande e Generale, in quanto compresa all’interno del potere legislativo di competenza degli organi parlamentari, e il potere esecutivo che invece e? a capo degli organi di governo e dunque del Congresso di Stato. In questo senso, il progetto di Legge definisce che sia il Consiglio Grande e Generale a maggioranza qualificata a gestire sia le alienazioni sia le concessioni di terreni pubblici siti in zona urbanistica diverse dalla zona E (zona agricola), in base alla legge 29 Gennaio, 1992 (PRG)”

Interviene il Segretario di Stato Matteo Ciacci: “Ringrazio i proponenti del progetto di legge. Credo che questo progetto di legge portato avanti come iniziativa popolare ci fornisca e ci dia la possibilita? di compiere un ragionamento ampio sulle politiche del territorio e non solo. Secondo me e? un forte stimolo perche? credo che in questo articolato – specialmente quello che riguarda le concessioni d’uso – ci spinge a porci degli interrogativi. Se un progetto e? buono, non sempre ci deve essere una contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Credo di poter raccogliere questo stimolo per approfondirlo anche in Commissione. C’e? la necessita? di avere un equilibrio specialmente per quanto riguarda il nostro territorio che e? limitato. Non scandalizza la concessione con l’impegno di riqualificare un’area poi concessa. Ma non mi scandalizza d’altro canto un percorso ragionevole per cui, su determinate aree, investimenti o anni di concessione, si possa prevedere il vaglio del Consiglio Grande e Generale. Con equilibrio e attenzione alla salvaguardia del territorio, l’analisi di questo progetto di legge puo? essere presa in esame, tenendo in considerazione le aree strategiche e gli eventuali impatti”.

“Credo sia importante stabilire dei vincoli precisi per cui si possa dare in concessione un terreno e sono d’accordo sul fatto che la concessione per un determinato numero di anni passi in Consiglio Grande e Generale con una ampia maggioranza” dice Tommaso Rossini (PSD). “Il progetto di legge va a colmare un vuoto nella nostra legislazione – osserva Matteo Casali (RF) -. La nostra proposta e? quella di trovare una misura: arrivare con un testo unico a disciplinare alienazioni e concessioni, con tre pilastri sulla concessione basati su metratura, tempi e peculiarita? dei luoghi”. Per Fabio Righi (D-ML) ci sono delle declinazioni pratiche: bisognera? capire come contemperare i tempi dell’Aula con le esigenze delle imprese e dei cittadini. Serve pero? un piano regolatore generale: mettete immediatamente in cantiere questo tema perche? e? un atto fondamentale per l’applicazione di questa normativa”. Secondo Maria Luisa Berti (AR) “la ratio e? condivisibile, ma sara? opportuno valutare alcuni aggiustamenti. A cominciare dall’esigenza di compiere una ricognizione, un censimento dei terreni non agricoli che possono essere interessati”. Afferma Giovanni Zonzini (Rete): “Il principio e? assolutamente condivisibile e rientra nella gestione democratica delle aree pubbliche. Aree pubbliche non piu? intese dunque come uno strumento per distribuire prebende, ma come un bene che la collettivita? puo? decidere di impiegare per il proprio benessere collettivo”