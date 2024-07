San Marino. Consiglio Grande e Generale, XXXI legislatura: insediamento del Governo

Nella recente seduta del Consiglio, sono stati espressi 40 voti favorevoli dai consiglieri della maggioranza (composta da Dc, Alleanza Riformista, Libera/Ps e Psd) e 15 contrari dalle forze di opposizione (Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete). Quattro consiglieri erano assenti. È stato preso atto della relazione della Giunta per le elezioni e hanno prestato giuramento i 10 membri del nuovo Governo.

Tra i membri confermati ci sono Luca Beccari come Segretario di Stato agli Affari esteri, Andrea Belluzzi per gli Affari Interni, Marco Gatti per le Finanze, e Mariella Mularoni come unica donna nel Governo per la Sanità. Teodoro Lonfernini è stato confermato per l’Istruzione, mentre Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori sono stati nominati per i nuovi ruoli rispettivamente per Territorio e Lavoro. Rossano Fabbri e Stefano Canti hanno ricevuto incarichi rispettivamente per Industria e Giustizia. Federico Pedini Amati è stato confermato nel Turismo.

Sono entrati in aula anche i primi non eletti dei quattro partiti di maggioranza come nuovi consiglieri. Si tratta di Marino Albani, Sandra Stacchini, Luca Gasperoni, Marinella Loredana Chiaruzzi, Barbara Bollini per il Pdcs; per Ar Giovanna Cecchetti; per il Psd Paolo Crescentini e Tommaso Rossini; per Libera Luca Della Balda e Gemma Cesarini.

Nominati anche i Sindaci di Governo (Aida Maria Adele Selva, Pdcs; Luca Boschi, Libera/PS) Per Libera/PS Luca Boschi., del Consiglio dei XII, delle commissioni e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali. Rinviata la nomina del Comitato di Sorveglianza. Infine, il Congresso di Stato ha avuto una prima riunione per adempimenti tecnici legati all’Assestamento di Bilancio.