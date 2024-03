San Marino. Consiglio, questa mattina si discutono le Istanze d’Arengo: ben 13 le richieste

Oggi dalle ore 9:00 quindi partira? il dibattito sulle istanze ben 13 tra le piu? rilevanti quella relativa “affinche? sia esteso il concetto di solidarieta? familiare per le imprese individuali trasferite a nuovi titolari non collegati da rapporto di parentela (Istanza d’Arengo n.3)” o “affinche? sia introdotta la possibilita? per le donne di ricorrere all’anestesia epidurale durante il parto (Istanza d’Arengo n.14)”.

Inoltre un’Istanza chiede “il ripristino del campo da basket nel parco Ausa (Istanza d’Arengo n.31)” e “la riqualificazione urbanistica dei confini di Chiesanuova e per il ripristino del portale d’ingresso del Castello (Istanza d’Arengo n.35). Sanita? anche al centro delle richieste dei cittadini “affinche? venga implementato l’utilizzo dei biologi nel fabbisogno della struttura pubblica ospedaliera (Istanza d’Arengo n.12)”.

Ma anche “per richiedere l’adozione di una normativa che regolamenti i criteri di disciplina e di rimborso dei correntisti coinvolti in crisi bancarie (Istanza d’Arengo n.19)” e infine “per l’eliminazione dalla normativa vigente della rinuncia alla cittadinanza di origine come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione (Istanza d’Arengo n.32)”. (…) La Serenissima