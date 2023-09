San Marino. Consolato di Colombia a San Marino su morte Fernando Botero: i ringraziamenti dell’Ambasciata di Colombia in Italia

Dichiarazione dell’Ambasciata di Colombia presso i Governi della Repubblica Italiana, della Repubblica Ellenica, della Repubblica d’Albania, della Repubblica del Kosovo, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Malta, della Repubblica di San Marino e delle Organizzazioni Internazionali con sede a Roma:

“Con la morte dell’illustre artista colombiano, pittore, scultore e mecenate della cultura, il maestro Fernando Botero, si conclude il ciclo vitale di uno dei più importanti creatori plastici a livello globale degli ultimi tempi. Al lutto ufficiale e cordoglio nazionale di tre giorni, già decretato dal Governo Nazionale su tutto il territorio della Repubblica di Colombia, si uniscono per ordine presidenziale tutte le nostre Rappresentanze Diplomatiche all’estero ed in particolare la Missione a Roma, poiché l’Italia è diventata casa, ispirazione e scenario di trionfo, per questo grande dell’arte latino- americana ed universale. Ringraziamo, a nome del popolo e del governo della Colombia, per le molteplici e profonde espressioni di cordoglio che sono state prontamente inviate attraverso i governi, le istituzioni, i media e i cittadini in generale, nell’ambito di questa ampia giurisdizione territoriale a questa sede diplomatica: verranno trasmessi alla cerchia familiare del Maestro Fernando Botero.

Riposi in pace.”

Consolato Onorario della Repubblica Colombiana in San Marino