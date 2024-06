San Marino. Consolidata fiducia al PDCS per la prossima legislatura

Il PDCS ringrazia sinceramente la cittadinanza per la fiducia espressa in queste elezioni. Il nostro successo elettorale, con oltre il 34% dei consensi, dimostra che i cittadini hanno apprezzato la nostra serietà, il nostro impegno costante e la squadra di candidati proposta per la prossima Legislatura. La scelta di continuità premia i risultati raggiunti finora e ci motiva a proseguire su questa strada.

I traguardi ottenuti in questi anni non sono un punto di arrivo, ma una nuova base di partenza per rendere San Marino un luogo migliore per tutti. Il nostro impegno è rivolto ad accrescere la qualità della vita dei cittadini attraverso politiche concrete e innovative.

Invitiamo tutte le forze politiche a collaborare per trovare punti di continuità e accordo nell’interesse comune. Mettiamo da parte gli scontri e lavoriamo insieme per costruire un futuro prospero e sostenibile per la nostra amata Repubblica.

Un rinnovato grazie all’intera cittadinanza, che ha visto nel nostro Partito, nelle donne e uomini che ne fanno parte, la risposta più credibile per continuare a dare sicurezza a tutte le famiglie e speranza al Paese.

10 giugno 2024

L’Ufficio Stampa del PDCS