San Marino. Contratti, politica dei redditi, titoli di debito interni: domani su “CSdL Informa”

Riprendono domani le puntate di “CSdL Informa”, in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook “Cuore CSdL”. In primo piano temi di grande attualità, tra cui: il punto della situazione sui rinnovi contrattuali; la politica dei redditi; l’emissione di titoli di debito pubblico interni. Partecipano dirigenti del livello confederale e delle Federazioni CSdL, con il consueto coordinamento di Giuliano Tamagnini. Appuntamento dunque a domani per tutti i cittadini interessati a questo format di approfondimento sindacale.

CSdL