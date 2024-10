San Marino. Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria di San Marino, assegnate tre borse di studio

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), è lieta di annunciare che per la XII edizione sono state assegnate tre borse di studio durante il terzo Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, in presenza dal Direttore del Master in Medicina Geriatrica, il Prof. Giovanni Zuliani dell’Università di Ferrara.

Due borse di studio sono state conferite dall’ASGG, a beneficiare della prima è stato il Dott. Tommaso Romagnoli, invece la seconda sono stati due a beneficarne, in quanto ex-eco, la Dott.ssa Martina Andruccioli e il Dott. Creti Andrea.

La terza borsa di studio è stata conferita dalla SUMS, da sempre ente sostenitrice dell’ASGG, ed a beneficiarne è stato il Sammarinese, il Dott. Gasperoni Kevin.

Dal 2013, anno della prima edizione, l’ASGG, ideatrice del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara e San Marino, ha diplomato oltre 200 colleghi Medici.

Durante il suo intervento, il Presidente dell’ASGG il Dott. Carlo Renzini, sottolinea l’importanza della formazione soprattutto verso i giovani medici. “Come sapete, cerchiamo sempre, soprattutto riguardo ai nostri giovani colleghi medici, a premiali per la loro attitudine e la loro volontà a seguire la nostra formazione, che credo, offre aggiornamenti molto importanti dal punto di vista culturale e scientifico. Dunque continueremmo a dare e, per quanto possibile ampliare queste borse di studio a chi le merita.”

Il Prof. Giovanni Zuliani, in considerazione dell’invecchiamento della popolazione, ha evidenziato la necessità di una formazione adeguata al paziente anziano e ha ribadito l’importanza di tutelare la salute, la dignità e i diritti delle persone più fragili, come gli anziani.

Sono aperte sino al 22 novembre 2024 le iscrizioni alla XIII Edizione del Master in Medicina “Giancarlo Ghironzi”, per informazioni l’ASGG vi invita a visitare il sito dell’Associazione, www.asgg.sm o dell’Università degli Studi di San Marino, www.unirsm.sm