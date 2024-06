San Marino. Convenzione OIL e Piano Nazionale contro violenza, molestie e discriminazioni sul lavoro: domani giornata di formazione per i rappresentanti sindacali

Quale prestigioso relatore interviene il Dott. Gianni Rosas, Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino

RSM 26 06 2024 – La prevenzione ed il contrasto alla violenza, alle molestie ed alle discriminazioni sui luoghi di lavoro sono al centro della riunione dei Rappresentanti sindacali di CSdL, CDLS, USL, in programma domani dalle ore 9.00 alle 13.30 presso la sala Montelupo di Domagnano.

Si tratta di una giornata di formazione rivolta agli stessi Rappresentati sindacali sulla Convenzione n. 190 del 2019 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ratificata dal Consiglio Grande e Generale il 21 marzo 2022, e sul Piano Nazionale Pluriennale sull’eliminazione delle violenze, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro (che prende spunto dalla stessa Convenzione), sottoscritto a San Marino da Sindacati, Governo e Associazioni di categoria il 19 marzo scorso.

Alternata a momenti di dibattito, la giornata si svilupperà in 5 moduli.

L’apertura dei lavori, la presentazione della giornata formativa e del relatore ospite è affidata alla Segretaria Generale CDLS Milena Frulli.

È quindi in programma l’intervento del Dott. Gianni Rosas, Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, il quale illustrerà i contenuti della Convenzione n. 190, la sua genesi e le ragioni per le quali i Paesi aderenti all’OIL hanno sentito la necessità di varare una convenzione specifica su tale materia. Inoltre, descriverà come viene applicata nei paesi che l’hanno ratificata e con quali risultati.

Il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini illustrerà i contenuti del Piano Nazionale Pluriennale, gli obiettivi posti dalle organizzazioni sindacali e la sua applicazione.

Con un secondo intervento, il Dott. Gianni Rosas si soffermerà sul ruolo del sindacato e dei Rappresentanti sindacali aziendali, con specifico riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e alle iniziative sui luoghi di lavoro.

La Segretaria Generale USL Francesca Busignani svolgerà le considerazioni conclusive rispetto agli spunti emersi dalle relazioni e dal dibattito.

CSdL – CDLS – USL