San Marino. Convocazione urgente questa mattina dell’Ordine degli avvocati. Firmano la richiesta in 32! ”Querela nullitatis in ambito penale e segnalazioni disciplinari e penali a diversi avvocati

Trentadue avvocati hanno firmato una richiesta di convocazione urgente, portando il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Alfredo Nicolini, a convocare per questa mattina il Consiglio dell’Ordine presso la sala Montelupo di Domagnano. L’ordine del giorno prevede due temi centrali che destano preoccupazione tra i legali: da un lato, le recenti decisioni giurisprudenziali che hanno introdotto l’istituto della querela nullitatis nel contesto penale, e dall’altro le segnalazioni disciplinari e penali indirizzate a diversi avvocati.

L’introduzione della querela nullitatis in ambito penale è motivo di allarme per i professionisti del settore, in quanto viene percepita come una possibile violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento penale. Originariamente appartenente all’ambito civilistico, questo istituto verrebbe, secondo gli avvocati critici, applicato impropriamente, contravvenendo ai principi di tassatività, di stretta legalità e al divieto di analogia in malam partem, cardini del diritto penale. Questa applicazione, sostengono, comprometterebbe inoltre il principio del favor rei, che tutela il diritto dell’imputato.

Oltre a questo, i membri del Consiglio affronteranno anche il problema delle segnalazioni disciplinari e dei procedimenti penali avviati nei confronti di avvocati che hanno sollevato critiche o problematiche nelle loro difese. La questione sarà quindi discussa nel dettaglio durante l’incontro, con l’obiettivo di tutelare i diritti di difesa e garantire una maggiore chiarezza procedurale.