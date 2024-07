San Marino. Coppa Italia in acque libere, Aurora Toccaceli vicina al podio

Domenica 7 luglio si è svolta la terza prova di Coppa Italia in acque libere al Lago Suviana, che ha visto impegnata per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee l’atleta Aurora Toccaceli. La prestazione della giovane atleta è stata caratterizzata dal forte e freddo vento durante tutta la gara, che non ha permesso una facile direzione per girare alla boa. Nonostante questi ostacoli, Toccaceli, impegnata nei 1000 metri pinne, è riuscita a chiudere al quarto posto di categoria e quattordicesima assoluta su 49 partecipanti.