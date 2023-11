San Marino. Coppa Titano BKN301: tocca alla Virtus, i Neroverdi difendono il titolo

Scatterà stasera il turno di andata dei Quarti di finale di Coppa Titano BKN301, 2023-24. A questa profondità della competizione debutterà la Virtus di Luigi Bizzotto che, in qualità di detentrice del trofeo, è stata dispensata dalle fatiche degli ottavi. Per i Neroverdi, l’avversario è decisamente noto e risponde al nome del Domagnano – recentemente affrontato in campionato, dove la Virtus si è imposta di misura a margine di un incontro piuttosto equilibrato. I Lupi stanno attraversando un buon periodo di forma e dopo aver eliminato contro pronostico il Murata al turno precedente, non vogliono smettere di stupire. Il primo atto della doppia sfida è programmato allo stadio di Montecchio, domai alle 20:45 di domani.

Ad oggi programmata a Domagnano, Libertas-Tre Penne potrebbe essere soggetta ad uno cambiamento di sede. Tutte ipotesi che la FSGC si augura di scongiurare, visti i lavori di ripristino dei danni causati dalle violente raffiche di vento delle ultime ore e considerate le previsioni meteo che sembrano escludere precipitazioni per la serata di domani. I Granata di Sperindio sfideranno la corazzata di Città dopo una buona prova fornita nel doppio confronto con la Juvenes-Dogana, in particolare nel match di ritorno in cui il club di Borgo Maggiore si è imposto 5-0. Unico neo di quella serata ad Acquaviva, l’ammonizione comminata a Santoni che costerà al talentuoso centrocampista la gara di andata contro i Biancazzurri. Sul versante opposto, la squadra di Ceci è ancora imbattuta tra campionato e coppa e punta a dare continuità alle proprie prestazioni per inseguire il dichiarato obiettivo di essere in lizza per vincere entrambe le competizioni.

Si disputerà invece al “Federico Crescentini” di Fiorentino Folgore-Tre Fiori. Gara di difficile previsione e che si impernierà principalmente sulla vena del club di Falciano. Se infatti i ragazzi di Andrea De Falco hanno impressionato fin qui, cedendo le armi solo alla Virtus nel primo capitolo di una lunga stagione, la Folgore è ancora alla ricerca di una stabile identità. Se sarà Dottor Jekyll o Mister Hyde, lo sapremo a partire dalle 20:45 di domani. La versione che Lasagni si augura di vedere all’opera è quella opposta all’ultima andata in scena a Fiorentino, travolta dal Faetano. Anche perché con il Tre Fiori di questi tempi, capace di stendere con un autorevole 5-1 la Juvenes-Dogana, non ci si può permettere alcun calo di tensione.

Infine, promette spettacolo il confronto tra La Fiorita e Fiorentino. Se la squadra di Manfredini parte avanti nelle attese, i Rossoblù hanno dimostrato di avere i mezzi per far male a tutte le difese, disponendo di un giocatore unico nel panorama calcistico sammarinese qual è Aziz Niang. L’ala senegalese ha dato dimostrazione delle sue qualità in uno-contro-uno in lungo e in largo finora, decidendo le sorti dell’ultima sfida di campionato a favore del Fiorentino (3-2 contro la San Marino Academy). Il parco giocatori de La Fiorita, di contro, non teme confronti – tanto in termini di qualità, quanto di esperienza. I Gialloblù, arrivati in fondo alla post-season di campionato lo scorso anno ma eliminati in Coppa Titano dalla Libertas all’altezza dei quarti di finale, non vogliono uscire prematuramente dalla competizione per il secondo anno consecutivo.

Questo il quadro completo dell’andata dei Quarti di finale di Coppa Titano BKN301 2023-24, integralmente* trasmessi in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):

Coppa Titano BKN301 2023-24, Quarti di andata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Virtus Domagnano Avoni (Gallo, Tuttifrutti) – Beltrano 08/11 20:45 Montecchio Folgore Tre Fiori Villa (Savorani, Savorani) – Ucini 08/11 20:45 Fiorentino La Fiorita Fiorentino Albani (Cristiano, Zaghini) – Andruccioli 08/11 20:45 Acquaviva Libertas Tre Penne Luci (Ercolani, Bellavista) – Ilie 08/11 20:45 Domagnano*

*un eventuale spostamento di Libertas-Tre Penne all’impianto di Dogana comporterebbe la mancata programmazione in streaming dell’incontro, per via dei lavori di rifacimento della struttura degli spogliatoi e della tribuna allo stadio Ezio Conti.

FSGC