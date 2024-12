San Marino. Coppa Titano: domani il ritorno dei Quarti di finale

Ultimo atto del 2024 per la Coppa Titano che domani sera scende in campo con il ritorno dei Quarti di finale.

La sfida senza dubbio più in equilibrio dopo la gara di andata di fine novembre è quella tra Folgore e Tre Penne (Fiorentino, 20:45). Si riparte infatti dall’1-0 firmato Luca Ceccaroli che favorisce leggermente la squadra di Nicola Berardi. Folgore che però con una rete andrebbe a pareggiare l’aggregato e a protrarre eventualmente la sfida agli extra-time. Due le defezioni tra le squadre: dal lato Tre Penne non ci sarà Luca Righini, squalificato per tre turni dopo il rosso dell’andata, mentre Lasagni non potrà fare a meno di Patrick Anzaghi. La squadra di Città dovrà fare attenzione anche ai diffidati Amati e Guidi in ottica semifinale.

Dalla stessa parte del tabellone è invece molto vicino il passaggio del turno per il Tre Fiori che a domani a Montecchio (calcio d’inizio 20:45) ripartirà dal 4-0 rifilato al San Giovanni . I Gialloblu di Girolomoni sono in striscia positiva da ben sette gare mentre ai Rossoneri di Tognacci servirà l’impresa per ribaltare il tutto. Inoltre il San Giovanni non avrà a disposizione gli squalificati Boldrini, Celli e Azael Garcia Rufer. Girolomoni invece dovrà fare a meno di Pesaresi in difesa.

Vede le semifinali anche la detentrice La Fiorita che domani a Dogana sfida la Juvenes-Dogana (si gioca alle 20:45). Qui si riparte dal 2-0 dei Gialloblu raccolto nella gara di andata. La squadra di Ceci si presenta poi senza squalificati né diffidati mentre per la Juvenes-Dogana non ci sarà in difesa Filippo Maza Rodriguez.

Gara ancor più in discesa quella della Virtus che dopo il 4-1 dell’andata con il Faetano ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno (dove affronterebbe una tra Fiorita e Juvenes-Dogana). Bizzotto dovrà però fare a meno degli squalificati Tortori e Sabato, mentre Benincasa e Gori sono in regime di diffida. Ricchiuti invece avrà tutti a disposizione e servirà una partita perfetta per avanzare alle semifinali.

Ricordiamo infine che in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno le gare continueranno ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Tutti gli incontri della Coppa Titano 2024-25 sono in diretta streaming integrale e gratuita con commento in italiano su TITANI.TV (sito e app). Questo il quadro dei Quarti di finale:

Coppa Titano 2024-25 – Quarti di finale, andata SQUADRA SQUADRA TURNO QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO La Fiorita Juvenes-Dogana AND. Ucini (Ernesto, Morisco) – Xhafa 27/11 2-0 Domagnano Faetano Virtus AND. Vandi (M. Savorani, S. Savorani) – Righi 27/11 1-4 Montecchio Tre Fiori San Giovanni AND. W. Villa (Ercolani, Salvatori) – Borriello 27/11 4-0 Acquaviva Folgore Tre Penne AND. Albani (Macaddino, Gallo) – Andruccioli 27/11 0-1 Dogana Coppa Titano 2024-25 – Quarti di finale, ritorno SQUADRA SQUADRA TURNO QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Juvenes-Dogana La Fiorita RIT. Andruccioli (Tuttifrutti, Giannotti) – Ilie 11/12 20:45 Dogana Virtus Faetano RIT. Mineo (Morisco, Sapigni) – Righi 11/12 20:45 Domagnano San Giovanni Tre Fiori RIT. Ucini (Cordani, Ercolani) Borriello 11/12 20:45 Montecchio Tre Penne Folgore RIT. W. Villa (Cristiano, Salvatori) – Balzano 11/12 20:45 Fiorentino

FSGC