San Marino. Coppa Titano, domani la finale: Virtus per il “poker”, La Fiorita per l’Europa

Sarà l’ultima partita della stagione 2023-24 del calcio sammarinese. La finale di Coppa Titano BKN301 tra Virtus e La Fiorita in programma domani sera al San Marino Stadium alle 20:45 sarà anche il duello tra le protagoniste di questa annata a caccia dell’ennesimo trofeo.

La squadra di Luigi Bizzotto, detentrice della coppa, punta al “Grande Slam”: dopo la Supercoppa conquistata in settembre e il campionato lo scorso aprile, i Neroverdi vogliono confermare anche la coppa vinta lo scorso anno e centrare così il poker di trofei dopo un solo anno. Peraltro l’ultima squadra a fare il back-to-back, ovvero vincere il trofeo per due anni consecutivi, è stata La Fiorita che ha vinto nelle edizioni 2012 e 2013.

Le motivazioni non mancano di certo nemmeno alla squadra di Thomas Manfredini, che dopo questa sfida saluterà il club di Montegiardino. Dopo essere stato battuto in volata con la Virtus in campionato e la finale playoff sfumata in semifinale con il Murata, l’Europa per La Fiorita passa solamente attraverso la conquista del trofeo. In caso di successo infatti i Gialloblu centrerebbero il pass per la Conference League come vincitrice di coppa – la Virtus è già sicura dell’accesso in Champions League – mentre qualora fosse la squadra di Acquaviva a sollevare il trofeo in quel caso in Europa ci andrebbe il Murata assieme al Tre Penne, con il club di Città già sicuro in virtù del successo nella finale per il secondo posto giocata lo scorso weekend. Fiorita che dal canto suo si qualifica in Europa ininterrottamente dal 2012, tra Champions League, Europa League e Conference League.

“Normale che ci sia un po’ di pressione – afferma il tecnico gialloblu Thomas Manfredini durante la conferenza stampa odierna allo Stadium – ma puntiamo a chiudere l’annata con almeno un trofeo. L’ultima partita per me? Sono tranquillo, ho sempre creduto in questi ragazzi e in questo progetto. Ci sono state divergenze in società ma ho deciso di rimanere fino alla fine e cercare di portare a casa questa coppa”.

Due i precedenti stagionali tra Virtus e La Fiorita in cui sono sempre stati i Neroverdi ad imporsi nella stagione regolare di campionato. Anche per questo motivo, Armando Amati ha voglia di rivincita: “Sono state partite entrambe molto equilibrate. Loro ci hanno battuto e dunque vogliamo riscattarci. Giocare allo Stadium non sarà un fattore determinante, sia noi che loro abbiamo esperienza e giochiamo un ottimo calcio”.

Se La Fiorita è scesa in campo ogni settimana dopo la fine della stagione regolare, la Virtus invece non gioca una partita ufficiale dal 21 aprile, giorno del primo storico Scudetto per il club di Acquaviva. Un anno fa il Tre Penne – vincitrice di campionato – fu proprio “vittima” della Virtus nella finale di Coppa Titano giocata a Montecchio e vinta per 3-1 dai Neroverdi.

“Siamo consapevoli che stare fermi per un mese – dice Luigi Bizzotto, tecnico della Virtus – può comportare dei problemi. Lo abbiamo notato lo scorso anno contro il Tre Penne che ha faticato in avvio di partita con noi. Mi auguro che non accada la stessa cosa. È una sfida importante contro un avversario forte che come noi ha fatto una grande stagione. In campionato li abbiamo battuti ma non è stato affatto semplice. Vincere domani sarebbe per noi motivo di orgoglio e dare un’altra soddisfazione alla società e ai nostri tifosi”

Anche Manuel Battistini, capitano della Virtus, non sottovaluta la Fiorita e si mantiene cauto in vista della finale di domani: “Dobbiamo restare attenti sin da subito. Sappiamo che rimanere fermi può comportare dei rischi ma ci siamo allenati bene e siamo pronti. Conosciamo anche il valore della Fiorita, una delle squadre più vincenti degli ultimi anni”.

La sfida tra Virtus e La Fiorita verrà diretta da William Villa, assistito da Gianmarco Ercolani e Giuseppe Macaddino. Quarto ufficiale sarà Marco Avoni.

La finale dello Stadium sarà inoltre ad ingresso libero e verrà anche trasmessa in diretta sia sulla piattaforma streaming Titani.tv che su San Marino RTV.

Coppa Titano BKN301, 2023-24 | Finale SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Virtus La Fiorita W. Villa (Ercolani, Macaddino) – Avoni 25/05 20:45 San Marino Stadium

FSGC