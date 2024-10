San Marino. Coppa Titano: Faetano ai quarti col brivido, avanti anche Tre Fiori e Tre Penne

Il Tre Fiori di Danilo Girolomoni impiega mezz’ora della sfida di ritorno con la Libertas per certificare la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Titano 2024-25. La vittoria d’andata è stata replicata, con i Gialloblù a salire sul 3-0 nello spazio di appena 34’. Benedettini firma il vantaggio in avvio, al termine di una bella azione personale, mentre Aguzzi bissa da due passi sfruttando il primo assist di serata di Guerra. Il laterale sammarinese manda in porta anche Ericchiello, autore del tris poco oltre la mezz’ora. Nella ripresa il Tre Fiori alza il piede dall’acceleratore, con un occhio alla gestione dei cartellini e l’altro al dosaggio delle energie. Sono comunque per il club di Fiorentino le migliori palle gol nel secondo tempo, che esaltano i riflessi di Del Prete. Serata senza affanni per i Gialloblù, prossimi a sfidare chi la spunterà tra Domagnano e San Giovanni.

Ritmi blandi a Montecchio, dove Cailungo-Tre Penne è il secondo atto di un copione che ha già espresso il suo verdett. I Biancazzurri avevano ipotecato la qualificazione col 6-0 dell’andata e questa sera, al pari del Cailungo, hanno dato vita ad una partita con pochi spunti significativi. Nella ripresa arrivano i gol e la nebbia: Magrotti sblocca la partita, impattata da un bel colpo di testa di Gori. La doppietta dell’ex della sfida riporta poi avanti il Tre Penne, che allunga nel finale con gli acuti di Cardellino e Nigretti – fagocitati dalla nebbia. La squadra di Nicola Berardi attende si sciolga il binomio Murata-Folgore per scoprire la prossima avversaria nella competizione.

Ben più interessante ed equilibrata Pennarossa-Faetano, che ripartiva dal successo di misura degli uomini di Ricchiuti – battuti appena 4 giorni fa in campionato. Il cambio forzato in corso d’opera di Brisigotti ha complicato la serata dei Gialloblù che si sono comunque fatti preferire nella prima frazione. Ciononostante, le occasioni più ghiotte sono per il Pennarossa – che si divora la rete dell’1-0 con Gavelli, inavvertitamente smarcato davanti a Forconesi da un retropassaggio di Acquarelli. Attacchi con le polveri bagnate anche in avvio di ripresa, quando Jabi non riesce a battere a rete da posizione favorevole, mentre il Faetano – sul fronte opposto – sollecita Barbieri con Capriotti. A complicare i progetti di rimonta del Pennarossa, l’espulsione di Martini al 55’. Il Faetano non approfitta del momento di confusione avversario, dilapidando una grande opportunità col solito Capriotti. Sul fronte opposto di prova Salah dalla grande distanza, mentre il Faetano continua a sciupare opportunità per mettere in ghiaccio la qualificazione. Così, all’87’ la squadra di Ricchiuti deve salvarsi sulla linea di porta per impedire alla travolgente azione di Famiglietti – capace anche di saltare il portiere – di posticipare il verdetto ai tempi supplementari. È di fatto l’ultimo sussulto di una sfida ricca di occasioni e povera di gol, per la felicità del Faetano che stacca il pass dei Quarti di finale dove troverà la vincente tra Cosmos e Virtus.

Tutti gli incontri della Coppa Titano 2024-25 sono in diretta streaming integrale e gratuita con commento in italiano su TITANI.TV (sito e app). Questo il quadro parziale del ritorno degli Ottavi di finale: