San Marino. Coppa Titano: Folgore di misura, Murata stop. Campionato: domani di nuovo in campo con la 3° giornata 

Grande equilibrio ieri sera negli ultimi due incontri che hanno chiuso le gare di andata degli Ottavi di Coppa Titano BKN301. L’unica vittoria di serata va alla Folgore che ad Acquaviva si impone di misura sul Pennarossa. In avvio però sono gli uomini di Nobile che tentano di sbloccarla ma Venturini è superlativo sul colpo di testa di Turrà. La compagine di Falciano inizia a crescere e a metà tempo trovano il guizzo decisivo con Enrico Golinucci che una volta entrato in area cade sul contatto con Omar Sehail: per l’arbitro è rigore che Sartori trasforma per l’1-0. Il Pennarossa prova a reagire ma ad avvio ripresa è lo stesso Sehail – ammonito in occasione del rigore – che ferma irregolarmente una manovra offensiva dei giallorossoneri. Beltrano non ha dubbi ed estrae il secondo giallo per il difensore biancorosso. La strada per gli uomini di Nobile si fa ancora più in salita con la seconda espulsione – questa volta diretta – nei confronti di Stephane Traglia, reo di aver offeso il quarto ufficiale Ilie. La Folgore prova così a sfruttare il doppio uomo di vantaggio ed anche a chiudere il discorso qualificazione: a dieci dalla fine Sylla va sul fondo poi si accentra e calcia verso la porta, Lazzarini respinge poi Francesco Gori gonfia la rete ma si alza la bandierina a segnalare off-side dell’attaccante. Lo stesso Gori nel recupero può colpire nuovamente ma da due passi spedisce incredibilmente fuori. Il Pennarossa dunque resiste e tenterà al ritorno – previsto a fine ottobre – di ribaltarla.

Termina invece a reti inviolate la gara di Montecchio tra Murata e Domagnano. I bianconeri in campionato stanno facendo benissimo con due vittorie su due e il miglior attacco (ben nove le reti segnate). I giallorossi invece sono alla ricerca dei primi punti stagionali e a metà della prima frazione ci provano con Nicolo Angelini in girata a sorprendere Gueye con la sfera che esce di poco. Il Murata inizia a spingere e la miglior palla gol arriva verso la fine di primo tempo quando Rafael Brescianini lavora la sfera sulla destra e la mette in mezzo, Raul Ura ci prova col destro a giro colpendo la parta alta della traversa. In avvio di ripresa tenta anche il neo entrato Donati con una bella cavalcata che si conclude con il diagonale fuori di poco. La squadra di Angelini spinge sempre più ma il Domagnano si chiude bene sino al termine, portando a casa un prezioso pari che tiene aperto il discorso qualificazione.

Questo il quadro completo degli incontri di andata degli Ottavi di finale di Coppa Titano BKN301 2023-24:

Coppa Titano BKN301 2023-24 – andata degli Ottavi di finale SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Faetano Tre Fiori Albani (Morisco, Mineo) – Hafidi 27/09 2-2 Montecchio La Fiorita Cailungo Borriello (Ilie, Tura) – Vandi 27/09 1-0 Domagnano Fiorentino San Giovanni Luci (Tuttifrutti, Righi) – M. Savorani 27/09 4-1 Fiorentino Juvenes-Dogana Libertas Zani (Gallo, Giannotti) – S. Savorani 27/09 1-1 Dogana* Cosmos Tre Penne Ucini (Cristiano, Ercolani) – Xhafa 27/09 1-1 Acquaviva Murata Domagnano Villa (Macaddino, Lerza) – Andruccioli 28/09 0-0 Montecchio Folgore Pennarossa Beltrano (Ercolani, Zaghini) – Ilie 28/09 1-0 Acquaviva Qualificata ai quarti Virtus

*la partita dell’Ezio Conti di Dogana non è stata trasmessa in diretta streaming per via dei lavori di rinnovamento di tribuna a spogliatoi dell’impianto.

Chiuso il discorso Coppa Titano, continua il tour-de-force delle competizioni nazionali in Repubblica. Tutti in campo per la terza giornata di Campionato Sammarinese BKN301 prevista per domani e domenica 1 ottobre. Sfida molto interessante quella tra Juvenes-Dogana e una Virtus a punteggio pieno (Domagnano, ore 15:00). Due vittorie di misura per i neroverdi, primo posto – in coabitazione con La Fiorita e Murata – e nessuna rete subita da Passaniti e soci. Di fronte una Juvenes-Dogana imbattuta (un pari e una vittoria) che proviene dal pareggio in settimana con la Libertas. I neroverdi, a riposo in coppa in virtù del bye che spetta ai detentori del trofeo, potranno sfruttare la loro maggior freschezza atletica.

Dietro alla Virtus e a pari punti con la compagine di Dogana c’è il Cosmos che incrocerà i tacchetti con il San Giovanni (Fiorentino, ore 15:00). La squadra di Berardi – imbattuta tra campionato e coppa – vuole tornare alla vittoria dopo il pari della scorsa settimana con la Folgore. I rossoneri invece vengono da due sconfitte: quella di campionato di misura con il Tre Fiori mentre in settimana sono stati travolti 4-1 dal Fiorentino in coppa. A proposito dei rossoblu, domani andrà in scena il derby con i rivali del Tre Fiori (Acquaviva, ore 15:00). Il Fiorentino arriva all’appuntamento dopo la bella vittoria in settimana trascinata da Niang e vuole ritornare al successo dopo lo stop di settimana scorsa con il Cailungo; la squadra di De Falco – a pari punti in classifica con quella del tecnico rossoblu Camillini – dopo la sconfitta in avvio di stagione ha trovato la prima vittoria nello scorso turno e proviene dal pareggio di coppa con il Faetano. Un 2-2 che ha fatto rialzare la testa ai gialloblu di Pellegrino e che domani proverà a trovare i primi punti in campionato dopo le due sconfitte consecutive. Sarà la Libertas l’avversario del Faetano (Montecchio, ore 15:00), ed anche in casa granata la coppa ha portato un po’ ossigeno grazie al pari con la Juvenes-Dogana che ha interrotto il trend negativo patito con La Fiorita e Murata.

Nel menu domenicale in campo le altre due capolista. Comincia La Fiorita che dovrà vedersela con la Folgore (Acquaviva, ore 15:00). I gialloblu di Montegiardino non hanno sbagliato neanche in coppa ed hanno così il loro ruolino di marcia praticamente perfetto. Anche la squadra di Lasagni – ex di giornata – non è da meno e resta imbattuta tra campionato e Coppa Titano. Il Murata invece scenderà in campo in serata (Montecchio, ore 18:15) proprio contro il Domagnano affrontato giovedì sera in coppa. Se i bianconeri vogliono proseguire con il trend positivo, i giallorossi sono alla ricerca di gol (solo uno segnato) e punti per muovere la classifica. Così come il Domagnano, sono ancora senza punti anche San Marino Academy e Pennarossa (Montecchio, ore 15:00). I ragazzi di Matteo Cecchetti vogliono ripartire dalle buone cose fatte con i campioni in carica del Tre Penne mentre il Pennarossa deve ancora sbloccarsi dal punto di vista offensivo (i biancorossi sono gli unici a non aver ancora segnato tra campionato e coppa). Domenica in campo anche il Tre Penne, a quota 4 in classifica, e proveniente dal pareggio nel big match di coppa contro il Cosmos. La squadra di Ceci se la vedrà con il Cailungo (Fiorentino, ore 15:00), con i rossoverdi che dopo aver trovato il primo successo nella scorsa giornata di campionato sono stati poi sconfitti in settimana da La Fiorita.

Di seguito il programma della terza giornata di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta gratuita, con commento in italiano, sulla piattaforma TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 | 3. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Cosmos San Giovanni Mineo (Lunardon, Lerza) – Ucini 30/09 15:00 Fiorentino Tre Fiori Fiorentino Ilie (Ercolani, Bellavista) – Borriello 30/09 15:00 Acquaviva Faetano Libertas Vandi (Tuttifrutti, Giannotti) – N. Villa 30/09 15:00 Montecchio Juvenes-Dogana Virtus Albani (Cristiano, Zaghini) – Luci 30/09 15:00 Domagnano Cailungo Tre Penne M. Savorani (Zaghini, Sapigni) – Mineo 01/10 15:00 Fiorentino La Fiorita Folgore Xhafa (Macaddino, Morisco) – Beltrano 01/10 15:00 Acquaviva San Marino Academy Pennarossa Hafidi (Tuttifrutti, Giannotti) – Albani 01/10 15:00 Montecchio Murata Domagnano S. Savorani (Bellavista, Righi) – Vandi 01/10 18:15 Montecchio

