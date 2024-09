San Marino. COPPA TITANO. Il Tre Penne ipoteca il passaggio del turno in Coppa: 6-0 al Cailungo 

Il Tre Penne ipoteca il passaggio del turno in Coppa: 6-0 al Cailungo

Andata ottavi di finale Coppa Titano 2024/2025

Cailungo 0-6 Tre Penne

Cailungo (4-5-1)

Francioni; Giyla (11’st De Biagi), Vittori (1’st Mezzadri), Gimenez, Quaranta (1’st Iuzzolino); Hirsch (31’st Cavalli), Sarti, Diallo (38’pt Lago), Conti, Costa; Ambrosetti

A disposizione: Gallinetta, Fusco, Gori, De Luca

Allenatore: Roberto Sarti

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Nigretti, Barretta, Grieco, Vandi; Magrotti (6’st Giovagnoli), Amati (22’st Gaiani), Scarponi; Cecchetti, Moscardi (22’st Campitiello), Ceccaroli (6’st Cardellino)

A disposizione: Manzaroli, Di Giuli, Palazzi, Guidi, Zafferani

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Mineo

Assistenti: Morisco – Zaghini

4° Ufficiale: Hafidi

Ammoniti: 13’pt Vittori (C), 24’pt Grieco (TP), 26’st De Biagi (C), 29’st Cardellino (TP), 36’st Barretta (TP)

Marcatori: 4’pt aut. Giyla, 7’pt Nigretti, 14’pt rig. e 34’pt Amati, 4’st Moscardi, 33’st Cardellino

MONTECCHIO – Tre Penne tennistico sul Cailungo nell’andata degli ottavi di Coppa Titano, capace di vincere 6-0 a Montecchio. La formazione di Berardi inizia il suo percorso in Coppa Titano con tre importanti assenze: squalificati Righini, Lombardi e Dormi. Berardi opta per lanciare dal primo minuto Moscardi in attacco e Magrotti a centrocampo. Le scelte si rivelano azzeccate e il Tre Penne scende in campo grintoso, trovando dopo soli 4’ il vantaggio: Magrotti intercetta il pallone a metà campo, Scarponi imbastisce l’azione sull’out di sinistra dove Ceccaroli vede in area Moscardi, che si gira e sulla conclusione trova la deviazione nella propria rete di Giyla. Pochi minuti dopo i biancazzurri raddoppiano, traversone perfetto di Vandi per il colpo di testa di Nigretti che s’insacca all’incrocio dei pali. Tra il 14’ e il 34’ arrivano le prime gioie in biancazzurro anche per Armando Amati: verso il quarto d’ora Moscardi anticipa tutti in area, calcia ma viene strattonato da un difensore avversario e viene assegnato il rigore, trasformato dal centrocampista numero 21; poi Amati trova la doppietta, disegnando una magia direttamente da calcio piazzato con il mancino da posizione defilata che s’insacca alle spalle di Francioni.

Nella ripresa i biancazzurri segnano anche il quinto gol, Nigretti si trasforma in uomo assist con il passaggio decisivo per il tap-in vincente di Moscardi, che segna così il primo gol con il Tre Penne. Al 27’ la grande occasione per trovare anche il sesto gol: punizione dal limite di Giovagnoli che si stampa sull’incrocio dei pali e finisce fuori. La rete del 6-0 arriva e festeggia anche Pietro Cardellino, per l’attaccante di Città gol di prima su lancio illuminante di Scarponi.