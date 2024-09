San Marino. COPPA TITANO. Mazzavillani di testa e la Juvenes Dogana trova il primo successo “ufficiale”

In Coppa Titano l’andata sorride alla squadra di Achille Fabbri che batte di misura il Fiorentino. Il tecnico: “Bene, ma dobbiamo concretizzare maggiormente le occasioni”

DOGANA (Serravalle, RSM) – giovedì 26 settembre 2024. Arriva in Coppa Titano il primo successo stagionale in gare ufficiali per la Juvenes Dogana che batte il Fiorentino 1-0 nell’andata degli ottavi di finale. Nella partita disputata a Fiorentino anziché ad Acquaviva sempre per i postumi del maltempo della passata settimana, a decidere l’incontro è stato un gol di testa del difensore Mazzavillani, abile a deviare in porta al 69′ una palla calciata da Merli su corner.

Nella formazione iniziale della Juvenes Dogana si vedono molti dei titolari di campionato: mister Achille Fabbri lascia Ferrulli in panchina pronto a subentrare nella ripresa, ormai ristabilito dall’infortunio alla spalla nella seconda di campionato. Nel Fiorentino assente l’allenatore Leo Acori sostituito per l’occasione dal preparatore atletico Emilio Di Stasio.

La Juvenes Dogana parte forte: al 2′ Paszynski prova subito un tiro con il pallone che non si abbassa a dovere, al 5′ Mazzavillani prende il palo su corner calciato da Merli. Reazione Fiorentino all’11 con Gueye, che prova a calciare alto sul palo di sinistra. Nuove occasioni targate Juvenes Dogana arrivano al 13′ quando Pedini non arriva sull’ottimo cross di Mazzavillani, al 17′ quando una punizione al limite calciata da Merli non viene intercettata da Cevoli e un minuto dopo quando ancora Merli, uno dei migliori in campo, ci prova direttamente su punizione per una facile parata di Berardi. Sempre al 18′ Valentini si prende il giallo per fallo su Belward.

La Juvenes Dogana non rinuncia a spingere: al 21′ Merli dalla destra lancia benissimo Tani che non ci arriva per pochissimo, due minuti dopo Pasolini serve Arradi e Costantini del Fiorentino chiude bene deviando in angolo. Due tentativi di tiro di Paszynski sono poco fortunati: il polacco al 26′ è ben lanciato e mette al centro dalla sinistra, ma il portiere blocca; al 31′ ci prova oltre i 30 metri prendendosi un azzardo. Il Fiorentino da qui in poi rialza la testa e si rende pericoloso in più momenti della gara. Insidiosa per esempio è la punizione di Belward al 38′, come al 40′ Omar Diop si inventa una mezza sforbiciata che si spegne lontana dai pali difesi da Gentilini che al 45′ para con facilità un tiro a El Ardoudi. Occasioni sul finale del primo tempo da segnalare della Juvenes Dogana sono quelle di Baldazzi al 42′ (cross sul secondo palo ben controllato dal portiere del Fiorentino) e di Tani che al 44′ prova la semirovesciata.

Nella ripresa il Fiorentino acquista maggiore personalità e nel primo quarto d’ora si mette in mostra: lo fa in particolare al 55′ con un buon inserimento di Belward con parata di Gentilini, e al 59′ quando Chiaruzzi calcia malissimo sugli sviluppi di un corner.

Dal 60′, quando Baldazzi ha provato un tiro da fuori deviato in angolo, gli uomini di Achille Fabbri hanno riprovato a credere nel successo: al 62′ su cross di Mazzavillani sono Pedini e il neoentrato Ferrulli a mancare una grande occasione sotto porta, due minuti dopo un tiro di testa finisce fuori, attivato da cross di Pedini. Ecco poi al 69′ il gol partita, che in pratica è la versione ben riuscita dello schema già provato al 5′ del primo tempo.

Il Fiorentino un po’ accusa il colpo e all’81’ Merli prova con un tiro non banale di provare ad allungare lo scarto. Gli ultimissimi minuti sono al cardiopalma: è l’88’ quando Bara non riesce a indirizzare in porta pur davanti a un Gentilini un po’ sorpreso, replica un minuto dopo Merli con un tentato colpo da biliardo deviato in angolo. Al 91′ Pedini fallisce il raddoppio grazie all’ottimo intervento difensivo di Galeone e poi al 93′ avviene un episodio che ha fatto discutere: Abouzziane finisce a terra al limite dell’area ma non al suo interno, quindi non viene concesso il rigore ma solo una punizione dal limite che non va a incidere sul risultato. Le due squadre si affronteranno nel match di ritorno il 23 ottobre a Domagnano (calcio di inizio alle 20.45).

«La prestazione è stata sulla falsariga delle altre – commenta a fine gara l’allenatore Achille Fabbri – creiamo molto e realizziamo poco, lo sappiamo essere un problema da risolvere. La prestazione è buona, ma c’è ancora molto da lavorare su questi ragazzi che danno il cuore quando giocano. L’angolo? Sì, è uno schema che abbiamo provato. I giocatori stanno mettendo in pratica quanto facciamo in allenamento. Abbiamo soltanto vinto il primo round e il ritorno non sarà facile. Abbiamo visto come il Fiorentino sia una squadra forte e dobbiamo stare attenti. Adesso testa al Murata e al campionato (si gioca sabato 28 settembre alle 15 a Fiorentino, ndr): il risultato dà morale alla squadra e non sono spaventato dalla prossima sfida, ma dobbiamo migliorare tanto».

«L’importante era fare risultato – sono le parole del match winner Francesco Mazzavillani – nelle ultime partite avevamo giocato bene creando tanto e lasciando un po’ di punti per strada. Serviva una vittoria che desse morale a questo gruppo ,composto in gran parte da giovani. Nel match di ritorno ci aspettiamo un Fiorentino capace di dare il tutto per tutto per provare a ribaltarla, ma saremo pronti a tenere il gol di vantaggio sperando di farne altri. Dedico il gol a mio padre che sabato è caduto dalla bicicletta rompendosi otto costole, è appena tornato a casa dall’ospedale e speriamo si riprenda in fretta».

Il tabellino della partita

Juvenes Dogana – Fc Fiorentino 1-0

Juvenes Dogana: Gentilini, Valentini, Cevoli, Mazzavillani (82′ Lisi), Baldazzi, Pasolini (58′ Ferrulli), Tani (79′ Sylla), Pedini, Arradi (58′ Rodriguez), Merli, Paszynski. A disposizione Battistini Matteo, Ronci, Simeoni, Omgba, Tumidei. All. Fabbri

Fiorentino: Berardi Michele, Diop Boubacar (84′ Bottoni), Costantini (65′ Simoncini), Gueye, Galeone, Bulli, Dolcini (46′ Salemme), Belward, Chiaruzzi, El Ardoudi (65′ Abouzziane), Diop Omar (65′ Bara). A disposizione: Benedettini,, Terenzi, Zoffoli, Diagne. All. Di Stasio

Arbitro: Borriello (assistenti Lerza e Giannotti, quarto uomo Righi)

Rete: 69′ Mazzavillani