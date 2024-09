San Marino. Coppa Titano: oggi e mercoledì l’andata degli ottavi

Archiviata ieri la terza giornata di Campionato Sammarinese, e siamo al primo atto di Coppa Titano. Oggi e mercoledì sera, infatti, sono programmati gli incontri d’andata degli ottavi di finale. Competizione, questa, a cui non partecipa la San Marino Academy Under 22 e che vedrà invece La Fiorita godere di un bye – in quanto squadra detentrice.

Saranno in quattordici, dunque, ai blocchi di partenza: tre partite calendarizzate per oggi, quattro invece mercoledì – sempre con calcio d’inizio alle ore 20:45. Al “Federico Crescentini” di Fiorentino si confronteranno Domagnano e San Giovanni, che arriveranno all’appuntamento con stati d’animo contrapposti – visto il primo scorcio di campionato. Contemporaneamente, a Dogana, un nuovo confronto tra Tre Fiori e Libertas che si erano sfidate non più tardi di venerdì scorso. In quell’occasione i Granata si imposero meritatamente, nonostante la vittoria sia maturata solo in pieno recupero e grazie ad una punizione meravigliosa di Diego Moretti. Completa il quadro di oggi la sfida tra Folgore e Murata. I Bianconeri hanno rischiato grosso in campionato, gettando al vento un doppio vantaggio e rischiando addirittura di uscire sconfitti nell’incontro col Domagnano. Sono invece sempre più convincenti le prestazioni del club di Falciano, reduce da due vittorie in fila. Sulla carta, a Montecchio ci attenderà un incontro dall’alto livello tecnico e spiccate individualità.

La stessa cosa si può dire di Cosmos e Virtus, accoppiate già a questa altezza del tabellone. Mercoledì torneranno a sfidarsi a Dogana, dove due anni fa e con lo stesso avversario partì la cavalcata dei Neroverdi – poi capaci di sollevare il titolo al cielo di Montecchio. A Domagnano starà invece a Faetano e Pennarossa, alla ricerca di una sterzata dopo un avvio di stagione avaro di soddisfazioni. Così il Cailungo, chiamato a scalare la montagna Tre Penne – una delle formazioni favorite per la vittoria finale. Non partono con tali obiettivi dichiarati Juvenes-Dogana e Fiorentino, che comunque hanno dimostrato di sapere tenere testa anche alle rose più profonde e qualitative, cullando il sogno di vestire i panni dell’outsider. Il primo di due confronti è programmato sul sintetico di Fiorentino, a partire sempre dalle 20:45.

Tutti gli incontri della Coppa Titano 2024-25 saranno tramessi in diretta streaming integrale con commento in italiano su TITANI.TV (sito e app).

Coppa Titano 2024-25 – Ottavi di finale, andata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Tre Fiori Libertas Avoni (Cristiano, Bellavista) – Ilie 23/09 20:45 Dogana Domagnano San Giovanni N. Villa (M. Savorani, Tuttifrutti) – Balzano 23/09 20:45 Fiorentino Folgore Murata Andruccioli (Salvatori, Notarpietro) – Albani 23/09 20:45 Montecchio Juvenes-Dogana Fiorentino Borriello (Lerza, Giannotti) – Righi 24/09 20:45 Fiorentino Faetano Pennarossa Ricciarini (Ercolani, Sapigni) – Zani 24/09 20:45 Domagnano Cosmos Virtus Ucini (Gallo, Cordani) – Vandi 24/09 20:45 Dogana Cailungo Tre Penne Mineo (Morisco, Zaghini) – Hafidi 24/09 20:45 Montecchio La Fiorita già qualificata ai quarti (detentrice)

FSGC