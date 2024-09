San Marino. Coppa Titano: quattro magie nella prima serata dedicata agli Ottavi di finale

Tre incontri equilibrati, nel primo martedì di Coppa Titano della stagione 2024-25. Valori pressoché simili, almeno per quanto espresso dal campo – dove ad emergere sono stati dei colpi da cineteca. A Dogana si sono sfidate Tre Fiori e Libertas: come venerdì scorso, quando Sperindio e Girolomoni si confrontarono in campionato, è il club di Fiorentino a sbloccare il risultato. Benedettini sfiora il vantaggio al quarto d’ora, dopo un destro a salve di Fabio Ramòn Tomassini sul fronte opposto. Prandelli saggia i riflessi di Del Prete a ridosso della mezz’ora, mentre la Libertas replica con David Tomassini, che sporca i guanti a Nardi. Prima dell’intervallo Osayande si mette in proprio, aggirando Rea per arrivare a calciare da breve distanza – benché dalla linea di fondo. Soluzione che si spegne a lato, regalando un brivido alla panchina del gialloblù. Nella ripresa parte meglio il Tre Fiori, pericoloso con Braschi e soprattutto Censoni – che spedisce di un soffio a lato col mancino. All’ora di gioco si rompe l’equilibrio: duetto ad altissimo livello tecnico tra Bernardi e Benedettini, con quest’ultimo che fredda Del Prete all’angolino. La gara si mette sui binari ideali per il Tre Fiori, che raddoppia al 76’ con una magia di Prandelli: punizione all’incrocio dei pali da 25 metri su cui il portiere della Libertas non può proprio nulla. Non c’è altro da vedere all’Ezio Conti, da dove la squadra di Girolomoni esce con un successo da difendere nella gara di ritorno.

Ricca di occasioni Domagnano-San Giovanni, giocata a Fiorentino. I Lupi ci provano per primi, col diagonale radente di Perazzini che sfiora il montante. Sul fronte opposto, quelli di Tognacci sfondano alla prima discesa: Nicola Sartini attacca la profondità, regge all’urto su Celli e disegna un cross per la zuccata perfetta di Augusto Garcia Rufer, che sblocca la partita al 17’. Il San Giovanni prende il comando delle operazioni, andando a centimetri dal raddoppio con Cocco e Augusto, quest’ultimo sul tiro-cross di Corinti. I Giallorossi si rendono pericolosi col traversone di Perazzini che sfugge dai guanti di Di Noto – senza conseguenze per il portiere che si riscatta nel recupero sul destro di Gozzi. Nel secondo tempo Augusto spara un rigore in movimento su Colonna, che si disimpegna alla grande su Nicola Sartini all’ora di gioco. Gli uomini di Rossi, assente per squalifica, alzano i giri nel terzo finale: dopo un velleitario sinistro a giro di Amati, Parma chiama in causa Di Noto con una punizione ben indirizzata dai venti metri. Di lì a poco, l’estremo del San Giovanni è imperfetto su un tiro senza pretese di Rushani, riuscendo a mettere una pezza sul tap-in di Mazzavillani. Saprà riscattarsi Di Noto, autore di un miracoloso intervento all’89’, disinnescando il mancino dal limite di Buda con la mano di richiamo per certificare il successo di misura del San Giovanni all’andata degli ottavi.

Una meraviglia assoluta di Alessandro Bitti, evidentemente poco avvezzo a gol banali, sblocca e decide, infine, Folgore-Murata. Andando con ordine, è il Murata a provarci per primo con un tiro controllato da Guddo. A metà frazione Pancotti si libera in area e calcia sul fondo, lamentando un intervento avversario sul proseguo dell’azione. I Giallorossoneri sono padroni della partita e sfiorano il vantaggio con Miori, salito in occasione di un corner. Da una sua rimessa con le mani scaturisce una nuova opportunità per un indiavolato Pancotti, decisamente sfortunato stasera. L’ala sammarinese, infatti, sbatterà sui legni tre volte con due conclusioni: è il 47’ quando Pancotti calcia di prima sul palo più vicino, colpendone la faccia interna a portiere battuto; la beffarda traiettoria del pallone corre sulla linea di porta, prima di colpire anche il montante opposto. Non è finita qua, perché un quarto d’ora dopo – servito da Anzaghi – Pancotti completa l’appello dei tre legni, centrando la traversa con un bel colpo di testa. La Folgore meriterebbe il successo per quanto visto, ma nessuno avrebbe immaginato che una rete da centrocampo avrebbe potuto marcare la differenza: Bitti, subentrato nella ripresa, calcia dal cerchio della mediana, pizzicando Benedettini fuori dai propri pali per batterlo con un destro potente, teso e preciso. Un gol da vedere e rivedere, da cui la squadra di Lasagni ripartirà – tra un mese – per contendere la qualificazione ai Quarti di finale ad un Murata per certo più pericoloso e concreto di quello visto stasera.

Coppa Titano 2024-25 – Ottavi di finale, andata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Tre Fiori Libertas Avoni (Cristiano, Bellavista) – Ilie 24/09 2-0 Dogana Domagnano San Giovanni N. Villa (M. Savorani, Tuttifrutti) – Balzano 24/09 0-1 Fiorentino Folgore Murata Andruccioli (Salvatori, Notarpietro) – Albani 24/09 1-0 Montecchio Juvenes-Dogana Fiorentino Borriello (Lerza, Giannotti) – Righi 25/09 20:45 Fiorentino Faetano Pennarossa Ricciarini (Ercolani, Sapigni) – Zani 25/09 20:45 Domagnano Cosmos Virtus Ucini (Gallo, Tura) – Vandi 25/09 20:45 Dogana Cailungo Tre Penne Mineo (Morisco, Zaghini) – Hafidi 25/09 20:45 Montecchio La Fiorita già qualificata ai quarti (detentrice)

FSGC | Ufficio Stampa