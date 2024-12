San Marino. Coppa Titano: stesso risultato dell’andata, La Fiorita supera la Juvenes Dogana

Confermati i pronostici dell’andata: dopo un avvio shock i biancorossoblu riescono comunque a farsi valere contro la formazione di Montegiardino, sfiorando il gol con una traversa di Pedini

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 12 dicembre 2024 – Sono bastati undici minuti a La Fiorita per archiviare la questione del passaggio di turno di Coppa Titano e andare a raggiungere la Virtus in semifinale. Finisce 2-0 a Dogana la sfida tra la squadra di Montegiardino e la Juvenes Dogana, che era chiamata fin da subito al difficile compito di recuperare i due gol subìti all’andata. Mister Achille Fabbri schiera un undici molto simile a quello titolare potendo però contare su solo quattro giocatori di movimento in panchina e lasciando a riposo Michele Cevoli.

La partita per i biancorossoblu di Serravalle si mette subito male in quanto le prime due azioni sono anche quelle delle reti; al 4′ Brighi batte Gentilini raccogliendo in mezzo all’area una punizione di Cicarelli, all’11 è Zaccaria che, in un’azione di contropiede, viene servito di tacco e a sua volta insacca. Quattro gol da recuperare per andare ai supplementari sono una montagna ardua da scalare, ciò nonostante la Juvenes Dogana cerca comunque di non prendere sbandate e almeno contenere la sconfitta tanto che infatti La Fiorita chiude comunque qui il tabellino delle marcature. La squadra di Ceci continua ad attaccare: al 14′ Cicarelli crossa al centro per la testa di Zazas che va vicino al terzo gol, al 25′ è Affonso con un tiro preciso da lontano a chiedere l’intervento di Gentilini. Al 29′ Massari serve Lunadei ma qui è la difesa della Juvenes Dogana a disinnescare la manovra offensiva. I biancorossoblu di Serravalle ottengono il primo calcio d’angolo al 32′, corner che però non viene messo a frutto. È Pasolini ad avere un’opportunità: l’Under 21 sammarinese, schierato per l’occasione titolare, si inserisce bene nell’area de La Fiorita sebbene al momento decisivo del tiro si lasci cogliere impreparato.

Niente da segnalare fino all’inizio della ripresa dove al 49′ Pedini ha una clamorosa occasione per accorciare le distanze. In questo caso è Zaccaria che perde palla nella propria area e il giocatore della Juvenes Dogana è lesto a prendere il pallone e a calciare, colpendo purtroppo la traversa. Nella ripresa gli uomini di Fabbri giocano in maniera più convincente anche se le principali azioni sono sempre della squadra “total yellow”: al 52′ Zaccaria serve Toccaceli bene intercettato in difesa da Sylla, al 62′ Massari lancia Semprini con Gentilini bravo a salvare la sua porta, al 68′ Lunadei tenta senza fortuna una conclusione e al 76′ Leka si rende pericoloso in area ma vanifica tutto commettendo fallo. Un minuto dopo la difesa della Juvenes Dogana è di nuovo abile ad arginare un nuova incursione di Leka ben attivato a centro area da Affonso.

Le ultime azioni degne di nota sono tutte biancorossoblu e il portiere de La Fiorita Zavoli è chiamato in ognuna di queste alla parata: all’84 è Pasolini a tirare di testa su assist di Arradi, all’89’ Omgba riesce a smarcarsi in area e a calciare, infine al 92′ Traglia piazza un calcio di punizione in porta e sempre Omgba ci prova pochi istanti dopo. Per la Juvenes Dogana adesso resta solo il campionato su cui concentrarsi e in particolar modo le due difficili sfide prima della pausa natalizia: quella di domenica 15 dicembre alle 18.30 a Dogana contro il Cosmos e di sabato 21 dicembre alle 15 a Domagnano, sempre contro La Fiorita.

Il tabellino dell’incontro

Juvenes Dogana-La Fiorita 0-2

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi, Mazzavillani (46′ Lisi), Baldazzi, Pedini, Sylla, Paszynski (78′ Tumidei), Pasolini, Valentini, Merli (78′ Omgba), Traglia. A disposizione Ronci, Battistini, Cevoli. All. Fabbri

La Fiorita: Zavoli, Brighi, Mazzotti, Lunadei, Matos De Andrade, Affonso, Cicarelli (85′ Capozzi), Zaccaria, Zazas (61′ Semprini), Massari (68′ Leka), Zafferani (46′ Toccaceli). A disposizione Vivan, Vitaioli, Olcese. All. Ceci

Arbitro: Andruccioli (assistenti Tuttifrutti e Giannotti, quarto uomo Villa)

Reti: 4′ Brighi, 11′ Zaccaria

Ammonito: Merli (Juvenes Dogana)