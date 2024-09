San Marino. Coppa Titano, tornado Tre Penne, Piscaglia affonda il Cosmos

Non ha deluso le aspettative la sfida tra Cosmos e Virtus nell’andata degli Ottavi di Coppa Titano 2024-25. Se i Gialloverdi di Serravalle hanno creato di più senza però trovare la giocata giusta, i Neroverdi di Acquaviva sono stati più cinici e grazie al difensore-goleador Daniel Piscaglia si aggiudicano il primo round.

La partita di Dogana è – come prevedibile – equilibrata. La prima palla gol arriva a metà frazione con il gran tiro dal limite di Pastorelli che viene toccato con la punta delle dita – guantoni, in questo caso – da Mirco De Angelis che riesce a deviarla sul palo esterno. L’ex portiere del San Giovanni è protagonista anche successivamente per mantenere inviolata la porta dei Neroverdi. Al 38’ si accartoccia bene sul tentativo di Ben Kacem poi il duello si ripete un minuto dopo quando esce puntualmente bloccando sul più bello l’ex bomber di Libertas e Fiorentino. La Virtus tenta di reagire con il bel sinistro sul primo palo di Pecci, neutralizzato da un attento Semprini (43’) mentre sul finale di tempo ci prova il solito Ben Kacem – anch’egli con il mancino – ma De Angelis sfodera un’altra grande parata che fa mantenere lo 0-0 sino al termine dei primi 45’.

Se De Angelis è fondamentale per la Virtus, anche Semprini è prezioso per il Cosmos ad inizio ripresa quando vola sul tiro a giro di Tortori dal limite. I ritmi non calano, così come le occasioni da ambo le parti. Poco dopo l’ora di gioco altra palla-gol per la squadra di Lepri con il bel cross dalla sinistra di Grandoni che trova perfettamente Pastorelli che dal vertice dell’area piccola tenta l’incornata senza però trovare lo specchio sprecando una grande occasione. Nonostante le tante chance per i Gialloverdi, a passare in vantaggio è però la Virtus che trova una rete fondamentale al 75’: dopo il decisivo gol di venerdì scorso in campionato con la Juvenes-Dogana, Piscaglia timbra anche nella serata di coppa grazie al suo perfetto inserimento in area che capitalizza l’assist di Pecci dalla destra. Le emozioni a Dogana però non sono finite. Nonostante il vantaggio, l’espulsione (81’) per doppio giallo di De Lucia complica il finale per la Virtus. La squadra di Bizzotto resiste e al 85’ potrebbe anche raddoppiare con Angeli che tenta l’eurogol dalla distanza ma Semprini è attento e si rifugia in corner. Si arriva nel recupero e altra ennesima occasione per il Cosmos con il gran tiro da fuori di Serafini che si stampa sulla traversa. Vince così la Virtus grazie alla zampata di Piscaglia, ma il ritorno è tutto da vivere.

Nessun problema invece per il Tre Penne di Nicola Berardi che con un netto 6-0 sul Cailungo ipoteca di fatto il passaggio ai Quarti di coppa.

Ci vogliono solamente cinque minuti per spezzare l’equilibrio nella gara di Montecchio: Moscardi tenta la girata in area dall’altezza del dischetto, il tiro non è potente ma la sfortunata deviazione di Gjyla mette fuori causa Francioni e vale il vantaggio della squadra di Città. Passano pochi minuti è i ragazzi di Berardi raddoppiano con il perfetto cross di Vandi che trova la testa vincente di Nigretti. Il Tre Penne non è sazio e vuole già chiudere il discorso qualificazione: al quarto d’ora Moscardi si guadagna un rigore che Amati trasforma spiazzando Francioni. L’ex Fiorita è in grande spolvero come dimostra la giocata che vale il 4-0 al 35’: Cecchetti si guadagna un calcio di punizione dal lato corto di destra, se ne incarica proprio Amati che calcia direttamente in porta sorprendendo Francioni e infilandolo per la seconda volta in serata.

Ad inizio ripresa la musica non cambia e il Tre Penne passa di nuovo: cross basso di Nigretti sul primo palo per Moscardi che partecipa alla festa con il 5-0. Il Cailungo non riesce a reagire e resta sempre nella “tempesta”. Al 73’ Giovagnoli colpisce l’incrocio con una gran punizione dal limite poi la sesta rete (78’) porta la firma di Cardellino, servito con un tocco morbido da Scarponi, che anticipa l’uscita di Francioni. A Montecchio termina dunque 6-0 per la squadra di Città che vede già i Quarti di finale.

Termina 1-0 invece la sfida tra Juvenes-Dogana e Fiorentino: a sorridere è il club del Castello di Serravalle grazie alla firma di Mazzavillani al 69’. In avvio (4’) è proprio lui a rendersi subito pericoloso con un palo colpito dopo la battuta di un angolo sul secondo palo. La prima frazione è avara di occasioni e si va così a riposo a reti inviolate. Il gol che decide la sfida – come detto – arriva a venti dalla fine: come accaduto nel primo tempo, il solito corner battuto da Merli sul secondo palo cerca e trova Mazzavillani che incorna, Berardi la tocca ma non basta. Il Fiorentino prova a scuotersi e nel finale l’accelerazione di Abouzziane sulla sinistra porta al contatto al limite dell’area con Pedini: l’arbitro Borriello è ben posizionato e indica il calcio di punizione, tra le proteste dei Rossoblu che volevano il rigore. La conseguente battuta dello stesso Abouzziane viene poi neutralizzata da Gentilini che sigilla il prezioso successo.

Vince anche il Faetano sul Pennarossa grazie ai colpi di Alessandro Brisigotti: il numero dieci gialloblu è autore di una doppietta che fa sorridere Adrian Ricchiuti in panchina. La prima occasione del match di Domagnano arriva al 32’ con il bel diagonale di Famiglietti che trova un attento Balletta tra i pali. Il Pennarossa gioca meglio nella prima frazione e poco dopo tenta con Fadel Salah ma Balletta chiude ancora. Non basta però per sbloccarla e si va così a riposo a reti inviolate. Nella ripresa viene fuori il Faetano che al 58’ colpisce subito una traversa con un gran destro da fuori di D’Amico. Passano pochi minuti (61’) è altro legno colpito dai Gialloblu, questa volta con Kevin Zonzini. Al 66’ arriva il gol che sblocca l’incontro: seppur da posizione defilata – a metà del lato corto dell’area – Brisigotti carica il mancino da calcio di punizione che si infila là dove Renzetti non può arrivare. Bellissimo gol del fantasista gialloblu che dieci minuti più tardi raddoppia su calcio di rigore, da lui stesso procurato dopo un tocco di Fadel Salah: Brisigotti non sbaglia e fa 2-0. Il Pennarossa però nel finale non demorde e in pieno recupero trova un prezioso gol che mantiene aperto il discorso qualificazione: Azzurro crossa bene dalla trequarti e trova in area la testa di Gavelli che infila Balletta per il 2-1.

Questo, infine, il quadro completo dell’andata degli Ottavi di finale di Coppa Titano 2024-25:

Coppa Titano 2024-25 – Ottavi di finale, andata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Tre Fiori Libertas Avoni (Cristiano, Bellavista) – Ilie 24/09 2-0 Dogana Domagnano San Giovanni N. Villa (M. Savorani, Tuttifrutti) – Balzano 24/09 0-1 Fiorentino Folgore Murata Andruccioli (Salvatori, Notarpietro) – Albani 24/09 1-0 Montecchio Juvenes-Dogana Fiorentino Borriello (Lerza, Giannotti) – Righi 25/09 1-0 Fiorentino Faetano Pennarossa Ricciarini (Ercolani, Sapigni) – Zani 25/09 2-1 Domagnano Cosmos Virtus Ucini (Gallo, Tura) – Vandi 25/09 0-1 Dogana Cailungo Tre Penne Mineo (Morisco, Zaghini) – Hafidi 25/09 0-6 Montecchio La Fiorita già qualificata ai quarti (detentrice)

