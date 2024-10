San Marino. Coppa Titano: Virtus, Juvenes-Dogana, Folgore e San Giovanni ai Quarti

Tre pareggi ed una vittoria nel mercoledì di Coppa Titano che chiude gli Ottavi di finale con le sfide di ritorno. Non ci sono comeback (rimonte, nda) rispetto alle sfide di andata anche se alcune gare sono rimaste in bilico sino al termine dei 90’ regolamentari.

Senza dubbio ci sono stati gol e spettacolo a Dogana tra Virtus e Cosmos. Si partiva con un gol di vantaggio per i Neroverdi che si è rivelato pesante nell’ottica della doppia sfida. Dopo dieci minuti la sfida si sblocca a favore dei Gialloverdi di Omar Lepri: cross dalla destra di Pierri e incornata potente di Imre Badalassi per il vantaggio Cosmos. Il palo di Fatica (18’) porta il club di Serravalle vicino al bis ma ci pensa Tortori a rimettere tutto in parità: il solito Buonocunto serve l’assist per il compagno che dal limite va con il destro – leggermente sporcato da Maggioli – che si infila alle spalle di Semprini. Il Cosmos non ci sta e deve segnare se vuole qualificarsi. Ciò accade proprio sul tramonto della ripresa quando il lancio dalla linea mediana di Pastorelli è diretto verso Ben Kacem, la non perfetta uscita di De Angelis spiana la strada all’attaccante gialloverde che da due passi non può fallire il gol del 2-1. Si va alla ripresa e all’ora di gioco la Virtus trova un altro prezioso gol: lo schema su punizione riesce a metà, in area c’è un flipper impazzito che si risolve con il pallone per Benincasa che da dentro l’area buca Semprini con il mancino. Il Cosmos si butta di nuovo in avanti, la Virtus non riesce a chiuderla ma alla fine sono proprio i Neroverdi a festeggiare la qualificazione e ad avanzare ai Quarti dove troveranno il Faetano.

Finisce in parità anche la sfida tra San Giovanni e Domagnano, che premia così i Rossoneri in virtù del 1-0 dell’andata. Il Domagnano comincia al meglio la sfida colpendo un palo con Gregori dopo solo cinque minuti. Alla mezz’ora però ecco la rete che sblocca la gara e spiana la strada ai Rossoneri di Tognacci: la difesa dei Giallorossi allontana un tentativo offensivo di Augusto Garcia Rufer, Robba recupera sulla linea mediana e lascia partire un destro potentissimo che si infila clamorosamente alle spalle di Colonna. Nella ripresa però il Domagnano reagisce e la riapre con il rigore trasformato da Mazzavillani al 66’. Le cose però per i Giallorossi di Paolo Rossi si mettono male quando poco dopo (70’) Parma si vede estrarre il secondo giallo dopo un fallo su Augusto Garcia Rufer. Il San Giovanni vuole il colpo del k.o. e ci va vicinissimo al 83’ con il solito Augusto Garcia Rufer ma Colonna gli chiude lo specchio alla grande e evita il peggio. Il Domagnano non ne ha più, il San Giovanni chiude all’attacco senza però trovare il nuovo vantaggio. A Fiorentino finisce dunque 1-1, con i Rossoneri che ai Quarti troveranno il Tre Fiori.

Il terzo pari di serata è quello tra Murata e Folgore: a Montecchio finisce 0-0, un punteggio che premia così i Giallorossoneri di Falciano grazie al gol dell’andata di Bitti.

La partita non è spettacolare e l’occasione migliore del primo tempo capita a Echel che dalla trequarti lascia partire un gran mancino che passa vicinissimo al palo della porta di Guddo. Si va alla ripresa con la bella punizione dalla distanza di Brolli che sibila alla destra di Cervellini. Il Murata non riesce a trovare la zampata per portare la sfida ai supplementari e prova allora ad approfittarne la Folgore che nel recupero potrebbe chiuderla definitivamente: Bitti si invola nel contropiede dei Giallorossoneri ma arrivato sul più bello trova Cervellini che gli chiude la porta con una grande uscita. Poco importa perché alla fine è la squadra di Lasagni ad avanzare al turno successivo: l’avversario dei Quarti sarà il Tre Penne.

Vittoria all’andata e successo anche questa sera per la Juvenes-Dogana che cancella il periodo nero in campionato e si qualifica ai Quarti battendo 2-0 il Fiorentino. Il gol che apre la sfida di Domagnano arriva al quarto d’ora: Merli verticalizza per Ferrulli che gli rende la sfera al limite, il centrocampista non ci pensa due volte e calcia di prima con un rasoterra che non lascia scampo a Berardi. Il raddoppio della squadra di Achille Fabbri è una grandissima azione al 38’: Merli imposta per Simeoni che di prima serve in profondità Pedini, l’esterno ha tutto il tempo di metterla sul secondo palo dove c’è Paszynski che calcia benissimo al volo e insacca il 2-0. Il Fiorentino è alle corde e prova ad uscirne con la punizione di El Ardoudi (66’) neutralizzata però da Gentilini. La squadra di Tarini ha più spazio nella ripresa ma in più di un’occasione non riesce a riaprire la gara. Alla fine è la Juvenes-Dogana ad esultare e, come detto, ad avanzare al turno successivo: per la squadra di Fabbri ora c’è La Fiorita, detentrice del trofeo.

Questo il quadro completo del ritorno degli Ottavi di finale:

Coppa Titano 2024-25 – Ottavi di finale, ritorno SQUADRA SQUADRA ANDATA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Pennarossa Faetano 1-2 Borriello (Sapigni, Bellavista) – Andruccioli 22/10 0-0 Domagnano Libertas Tre Fiori 0-2 Albani (M. Savorani, A. Savorani) – Righi 22/10 0-3 Acquaviva Tre Penne Cailungo 6-0 N. Villa (Notarpietro, Giannotti) – Ricciarini 22/10 4-1 Montecchio Fiorentino Juvenes-Dogana 0-1 Vandi (Cordani, Gallo) – Balzano 23/10 0-2 Domagnano Virtus Cosmos 1-0 Avoni (Salvatori, M. Savorani) – Xhafa 23/10 2-2 Dogana San Giovanni Domagnano 1-0 Ucini (Macaddino, S. Savorani) – Mineo 23/10 1-1 Fiorentino Murata Folgore 1-0 W. Villa (Morisco, Giannotti) – Zani 23/10 0-0 Montecchio La Fiorita già qualificata ai quarti (detentrice)

In rosso le squadre qualificate al turno successivo

FSGC | Ufficio Stampa