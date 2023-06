San Marino. Coppe Europee: vigilia per il Tre Penne, impegnato domani in Islanda

Dista poco più di ventiquattro ore il debutto sammarinese nelle competizioni UEFA per club, relative alla stagione 2023-24. Se a tenere ufficialmente a battesimo la nuova annata calcistica saranno, in termini assoluti, l’andorrana Atlètic Club d’Escalde e i montenegrini del Budu?nost Podgorica (domani alle 15:00), appena sei ore più tardi scenderà in campo il Tre Penne. I campioni di San Marino, interessati dal Turno Preliminare di UEFA Champions League al pari dei due club sopra citati, incroceranno il Breidablik – esponente del movimento calcistico dell’Islanda. Dove, peraltro, si disputeranno le tre partite che determineranno l’unica formazione che avrà accesso al Primo Turno di Qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Per le squadre che risulteranno sconfitte nelle semifinali o in finale, l’avventura continentale proseguirà in UEFA Europa Conference League, da dove partiranno – il prossimo 13 luglio – La Fiorita e Cosmos. Gara di andata in casa per il club di Montegiardino, che ospiterà lo Zimbru Chisinau al San Marino Stadium alle 20:45. L’incontro sarà trasmesso in diretta su TITANI.TV, al pari della sfida di ritorno tra Cosmos e Sutjeska, programmata presso l’impianto di Serravalle il 20 luglio – sempre alle 20:45.

Restando sull’imminente impegno del Tre Penne, è stata resa nota la squadra arbitrale designata per la sfida agli islandesi del Breidablik. A dirigere l’incontro sarà il danese Kristoffersen, assistito dai connazionali Kronlykke e Markus – quarto ufficiale Graagaard. Il calcio d’inizio dell’incontro è programmato per domani, alle ore 21:00 italiane. Chi risulterà vincente nelle semifinali di domani, si ritroverà allo stadio Kópavogsvöllur venerdì 30 giugno per giocarsi l’accesso al Primo Turno di Qualificazione alla UEFA Champions League.

FSGC