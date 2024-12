San Marino corre veloce verso l’Accordo di Associazione con l’UE (l’editoriale di David Oddone)

La Repubblica di San Marino sta compiendo passi significativi verso la formalizzazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, un’intesa destinata a rafforzare i legami con Bruxelles e a garantire l’accesso al mercato unico europeo. Nonostante le solite cornacchie del malaugurio, le evidenze indicano un avanzamento costante e determinato. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha recentemente incontrato a Bruxelles il Commissario per il Commercio e la Sicurezza Economica, Maros Sefcovic, per discutere lo stato attuale delle negoziazioni. Attualmente, si sta completando il secondo ciclo di revisione legale dei 25 allegati che compongono l’accordo, insieme alla traduzione nelle varie lingue ufficiali dell’UE. Passaggi essenziali per garantire la precisione e l’efficacia dell’intesa, e una volta conclusi, si potrà procedere alla firma ufficiale. Il Segretario Beccari ha espresso l’auspicio che la firma possa avvenire durante la Presidenza polacca dell’UE, che ha inserito tale accordo tra le priorità del proprio mandato. È importante sottolineare che la nuova Commissione Europea ha ribadito il suo impegno a concludere il percorso in tempi rapidi, riconoscendo l’importanza dell’accordo anche per gli organi recentemente eletti dell’Unione. Le critiche riguardanti presunti ritardi o impasse nel processo negoziale sembrano quindi prive di fondamento, considerando l’avanzamento delle procedure e l’attenzione dedicata dalle istituzioni europee e sammarinesi. Al contrario, il lavoro del Segretario Beccari e del suo staff diplomatico merita riconoscimento per la dedizione e la competenza dimostrate nel guidare l’Antica Repubblica verso la storia. L’Accordo di Associazione rappresenta un’opportunità eccezionale per il Paese, offrendo l’accesso al mercato interno europeo e promuovendo la cooperazione in vari settori. Un passo che favorirà lo sviluppo economico e sociale. Inoltre, l’accordo prevede meccanismi di cooperazione rafforzata in ambiti quali la sicurezza, l’ambiente e la ricerca, ampliando le opportunità per i cittadini sammarinesi e consolidando il ruolo della Repubblica nel contesto europeo. È fondamentale comprendere che i tempi necessari per la finalizzazione di un accordo di tale portata riflettono la complessità e l’importanza delle questioni trattate. La meticolosità nel processo negoziale garantisce che gli interessi di San Marino siano adeguatamente tutelati e che l’integrazione avvenga in modo armonioso e vantaggioso per entrambe le parti. Il percorso richiede pazienza e precisione, e il Titano sta dimostrando di possedere entrambe le qualità.

David Oddone

(La Serenissima)